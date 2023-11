«Je ne me suis jamais sentie comme une femme» : Billie Eilish se confie sur son genre et sa sexualité

Partager







Billie Eilish, qui a vécu son adolescence sous les projecteurs, a toujours été discrète sur sa vie privée. Interviewée par Variety, la chanteuse s’est confiée sur son identité de genre et son attirance pour les femmes.

Sa chanson What Was I Made For?, écrite pour le film Barbie, a été reprise par 1,3 million de personnes sur TikTok pour partager leur rapport à la féminité. Billie Eilish, pour sa part, a toujours eu du mal à s’identifier au genre féminin.

«Je ne me suis jamais sentie comme une femme, pour être honnête», confie la chanteuse de 21 ans.

«Je m’identifie au pronom “elle” et tout ça, mais je ne me suis jamais vraiment sentie comme une fille», précise-t-elle.

Billie Eilish est reconnue pour son style vestimentaire décontracté et ample.

«Je ne voulais pas que les gens aient accès à mon corps, même visuellement. Je n’étais pas assez forte et confiante pour le montrer, explique la jeune artiste. Si je l’avais montré à ce moment, j’aurais été complètement détruite si quelqu’un avait passé un commentaire.»

Souvent, les médias et le public se sont demandé ce que la jeune femme cachait sous ses t-shirts et sweatpants trop grands. Mais jamais elle ne s’est souciée d’être sexualisée. «Peut-être parce que je ne me suis jamais sentie désirée ou désirable», dit-elle.

Attirée et intimidée par les femmes

Cette relation compliquée que Billie Eilish entretient avec la féminité a également des conséquences sur ses relations avec les femmes, rapporte Variety. La jeune chanteuse a longtemps assumé que les autres femmes ne l’appréciaient pas, parce qu’elle «avait du mal à les comprendre.»

Cela ne veut pas dire qu’elle ne les apprécie pas.

«Je les aime tellement [les femmes]. Je les aime en tant que personne. Je suis attirée par elles en tant que personne, dit-elle. Je suis physiquement attirée par elles, mais je suis aussi intimidée par leur beauté et leur présence.»

Billie Eilish n’a été publiquement qu’en relation avec des hommes, dont le musicien Jesse Rutherford, dont elle s’est séparée en mai dernier. Interrogée sur son orientation sexuelle en 2021 par Elle, la chanteuse avait alors déclaré que sa sexualité n’était l’affaire de personne.

