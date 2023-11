On a testé le flux instinctif libre, et ça n'a pas été un succès instantané

Partager







BILLET - Le flux libre, ou free bleeding, est une nouvelle tendance en matière d’hygiène féminine qui cartonne chez la génération Z, surtout sur TikTok. Ça me semblait être n’importe quoi, mais ç’a piqué ma curiosité, donc je me suis penchée sur le sujet.

D’abord, qu’est-ce que le flux libre? C’est une méthode employée durant les règles, lors desquelles des femmes choisissent délibérément de ne pas utiliser de produits hygiéniques menstruels. Autrement dit: pas de tampon, pas de serviette, pas de coupe menstruelle... Bref, RIEN pour recueillir le sang. L’objectif est plutôt d'évacuer les saignements aux toilettes plutôt de compter sur ces produits.

J’ai écouté plusieurs de ces vidéos de jeunes femmes qui avaient adopté la méthode et qui y trouvaient plusieurs bienfaits. (On y reviendra.)

«Depuis que je pratique le free bleeding, mes crampes menstruelles sont moins douloureuses», mentionne notamment une jeune femme.

«Désormais, mes règles sont beaucoup moins abondantes et ne durent que trois jours», dit une autre.

Personnellement, je croyais franchement loufoque de laisser mes saignements couler à leur guise, durant plusieurs jours. J’imaginais un film d’horreur à la Tarantino: du sang partout, partout, partout...

J'ai testé le flux libre (free bleeding)

Je me suis donc mise au défi: j’ai essayé le flux libre durant les deux derniers jours de mes règles au mois d’octobre. Pour une expérience plus agréable, j’ai misé sur trois trucs:

J’ai porté des culottes menstruelles reconnues pour bien absorber les saignements. Je suis restée cloitrée dans mon appartement, et j’ai mis des vêtements que je ne porte plus. J’ai pris de longs bains, ce qui arrête temporairement mes saignements.

Et ce fut une catastrophe. Je n’avais aucun contrôle de mon corps et tout ce qui me traversait l’esprit, c’était de ne pas salir mon sofa, mes chaises ou mon pantalon. Résultat:

J’ai changé trois fois de culottes menstruelles, car mes saignements étaient trop abondants. J’ai taché ma vieille paire de joggings, ma chaise de bureau et la jetée sur mon sofa. Au matin du dernier jour, mon lit était recouvert de sang.

Méga fail.

Appel à une spécialiste du flux libre

Après cette expérience peu concluante, je me suis alors demandé ce qui poussait les femmes à vouloir adopter ce nouveau mode de vie... Quelles étaient donc leurs motivations?

Pour répondre à mes questions, je suis tombée Mélissa Carlier, une kinésithérapeute française connue pour être à la tête de l’Académie du Flux Libre Instinctif.

Oui, vous avez bien lu: il existe en France une spécialiste reconnue en la matière.

Cette trentenaire a poussé ses recherches, depuis cinq ans déjà, sur le phénomène du flux libre instinctif, et a même écrit un livre à ce sujet.

Mélissa m’explique d’entrée de jeu que le flux libre instinctif commence par la compréhension de la façon dont son corps évacue le sang pendant les menstruations. Il s’agit d’être à l’écoute des signaux qu’envoie son corps quand le sang est sur le point de s’écouler, puis de se rendre aux toilettes à ce moment.

C'est donc normal que ça ne se fasse pas automatiquement.

Son académie a pour objectif de coacher les femmes à atteindre un niveau de contrôle permettant d’«évacuer le sang comme une envie de pipi», aux toilettes, plutôt que de se fier sur un tampon ou une serviette pour recueillir le tout.

Sur son site web, elle précise que ça ne remplace pas complètement les protections menstruelles, mais que ça réduit de beaucoup le recours à celles-ci.

Les avantages du flux libre (free bleeding)

Pourquoi se donner la peine de tenter ce processus?

Selon les témoignages qui circulent sur TikTok (vous n’avez qu’à rechercher le mot-clic #freebleeding), le flux libre permettrait à certaines personnes de se sentir plus en harmonie avec leur corps, de ressentir moins de douleur, d'avoir à dépenser moins pour des protections hygiéniques et généralement d'avoir une expérience plus positive de leurs règles.

Mélissa abonde en ce sens, sans l’ombre d’un doute.

«Je suis convaincue que le flux libre instinctif répond à énormément de problématiques liées aux règles: précarité menstruelle, écologie, toxicité des tampons et des serviettes; encore une étude a démontré des traces de glyphosate (un herbicide) dans ces produits...», énumère-t-elle.

«De plus, les chiffres [observés dans ses séances de formation] montrent que 60% des femmes qui pratiquent le flux libre ont des règles qui diminuent en durée et en douleur et les règles nocturnes qui disparaissent. Il y a quelque chose qui se modifie dans la structure des règles, ce qui améliore nettement le confort», ajoute-t-elle.

J’admets que mon scepticisme a alors commencé à se dissiper.

Vraiment pour toutes?

J’ai pensé aux femmes souffrant d’endométriose ou de fibromes (elles sont reconnues pour avoir des règles très abondantes), à celles qui voyagent constamment pour le travail ou encore celles qui pratiquent des métiers physiques (construction, forces armées, police...) et je me suis questionné à savoir si ces femmes pouvaient elles aussi pratiquer le flux libre.

Autrement dit, comment adapter le flux libre instinctif à notre mode de vie actif?

«S’adapter. C’est exactement ça. La pratique s’adapte à nous et non le contraire. On n’est pas là pour performer; on est là pour se reconnecter à soi», précise Mélissa.

«J’ai formé des milliers de femmes durant plusieurs années: des femmes qui avaient des règles abondantes ou celles qui avaient des vies à 200 000 à l’heure... Et toutes ces femmes ont réussi à adapter cette pratique pour qu’elles soient bénéfiques pour elles, en développant le ressenti quel que soit le contexte et en acceptant les limites également», avance-t-elle.

Pour Mélissa, le flux libre instinctif invite toutes les femmes à garder une souplesse et non une discipline rigide.

Il suffit de s’écouter. (Ce que je n’avais décidemment pas fait à ma première expérience.)

Le mois prochain, c’est décidé: vive le sang libre!

