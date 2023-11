San Francisco vidée de ses personnes itinérantes en vue d'un important sommet avec Joe Biden

Partager







San Francisco aurait fait un grand ménage et chassé de son centre-ville les personnes itinérantes et les revendeurs de drogue en vue d’un grand sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) auquel assisteront le président américain, Joe Biden, et son homologue chinois, Xi Jinping.

Ces personnes auraient été déplacées vers d'autres secteurs de la ville, selon des informations obtenues par le média américain New York Post. Des résidents et des commerçants du secteur considèrent que cette stratégie est un pansement pour un problème grave.

«Ils ont commencé à retirer les tentes plus tôt cette semaine et il y a définitivement une plus grande présence policière», a expliqué Ricci Lee Wynne, une militante et résidante du quartier South of Market (SoMa). Ce quartier fait partie, avec Tenderloin, des secteurs touchés par les interventions.

Selon elle, la ville aurait la capacité de venir en aide aux personnes en situation d'itinérance, mais elle décide de faire «juste le minimum».

«Une fois que le sommet de l’APEC sera fini, la présence policière va de nouveau redescendre et les tentes vont revenir. Et ça va recommencer. Ce dont on a besoin, c’est d’une solution permanente», affirme la résidente.

Dans le cadre du sommet de l’APEC, le président des États-Unis Joe Biden rencontrera le président chinois Xi Jinping. Au moins 20 000 personnes sont attendues pour cet évènement.

Plus de 600 décès liés à la crise des surdoses

En août dernier, des employés fédéraux ont reçu la directive de travailler de la maison, puisqu'il était trop dangereux de se rendre dans leurs bureaux situés dans le Nancy Pelosi Federal Building, dans SoMa.

Cette semaine, le secteur a été clôturé et les vendeurs et les consommateurs de drogues ont été déplacés afin d’assurer la sécurité des employés.

San Francisco est touchée par une grave crise de surdoses au fentanyl. On s'attend à pas moins de 800 décès liés aux surdoses de fentanyl dans la ville cette année, selon un rapport du bureau du médecin légiste en chef.

«De janvier à septembre, il y a eu un total de 620 morts liées à une surdose», a affirmé dans une radio locale le Dr Hillary Kunis, directrice des services de santé comportementale de San Francisco.

C’est une moyenne de deux morts par jour, précise-t-elle.