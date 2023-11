Trop de VUS à Paris? Les conducteurs de gros véhicules pourraient payer plus pour se stationner

Partager







Les Parisiens voteront le 4 février prochain à savoir si les propriétaires de VUS devront payer plus cher pour se stationner que ceux qui conduisent d'autres types de véhicules.

C'est ce qu'a annoncé la mairesse de la capitale française, Anne Hidalgo, mardi, sur ses réseaux sociaux.

«Aujourd’hui, vous êtes très nombreux à me dire qu’il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de places dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables. Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des VUS et des 4x4 à Paris», soutient la mairesse dans une vidéo.

Plus ou moins de SUV à Paris ?



Voici la question que je vous pose pour cette deuxième votation citoyenne.



Le 4 février prochain, c'est vous qui décidez. ⤵ pic.twitter.com/G1r7jGlgEO — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 14, 2023

En voulant taxer les propriétaires de VUS, la mairesse Hidalgo souhaite envoyer un message aux constructeurs automobiles qui poussent les automobilistes «à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour».

L'élue souhaite aussi rendre les rues plus sécuritaires. Elle rappelle qu'un piéton a «deux fois plus de risques de mourir en cas de collision avec un VUS qu’avec un véhicule standard».

Ce nouveau tarif ne toucherait pas le stationnement résidentiel des véhicules ni des personnes en situation de handicap.

En avril dernier, la mairie de Paris avait fait voter les citoyens sur la présence des trottinettes électriques en libre-service. 89% des répondants ont voté pour leur interdiction, ce qui a mené au retrait de 15 000 trottinettes dans la ville. Ce sont toutefois à peine 7,45% des 1,3 million de Parisiens inscrits qui avaient voté.

Un tarif similaire à Rosemont

L’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal, a mis en place en juillet dernier une tarification similaire pour le stationnement de rue. Le prix d'une vignette varie dorénavant en fonction du type de véhicule (la taille du moteur) et de sa masse nette.

Les prix vont de 115$ à 205$ par an.

«Grâce à ce changement [...], nous espérons encourager celles et ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser un véhicule dans leurs déplacements à opter pour des formats plus petits, ou mieux, pour l'autopartage. C'est un premier pas vers la prise en compte des coûts sociaux et environnementaux dans les tarifs», avait déclaré en mai le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges, dans un communiqué.