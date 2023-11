«Génocide en Palestine. Canada complice»: des affiches pro-Palestine sur des stations du métro

Partager







Des affiches portant le slogan «Génocide en Palestine. Canada complice» sont apparues mardi matin sur les murs d’une quinzaine de stations du métro montréalais.

Des citoyens ont appelé les policiers vers 5h du matin pour signaler l’apparition de ces affiches, a expliqué Sabrina Gauthier, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Sur les écriteaux en anglais, il est également possible de trouver un code QR qui mène vers un site web informant des manifestations à venir et des pétitions en cours pour «lutter contre le génocide» depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël.

L’affaire a été confiée aux enquêteurs du module métro pour faire la lumière sur les événements, a indiqué la porte-parole.

La tension est palpable

Dans les dernières semaines, attaques et affrontements sont survenus sur le territoire montréalais.

Deux écoles juives situées dans Côte-des-Neiges ont été visées par des tireurs au cours de la semaine. L’histoire s’est répétée dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu’une des deux écoles a une fois de plus été la cible de coups de feu.

Dans la nuit du 6 au 7 novembre, la synagogue de la congrégation Beth Tikvah et le bâtiment de la Fédération CJA à Dollard-des-Ormeaux ont été visés par des cocktails Molotov ont été lancés contre leurs portes.

Des affrontements entre étudiants pro-palestiniens et pro-israliens sont survenus sur un campus de l’Université Concordia. Un chargé de cours de l’Université de Montréal, Yanise Arab, qui était présent, a été suspendu, après avoir été filmé en train de proférer des injures aux étudiants juifs.

