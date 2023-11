10$ la canne: le prix du sirop d’érable explose dans les épiceries

Partager







Si vous achetez du sirop d'érable, vous avez peut-être fait le saut dernièrement à l'épicerie en vous retrouvant devant des conserves de sirop à 10$ – oui, même au Maxi, pourtant généralement l'une des épiceries où l'on paie le moins cher pour ses aliments!

Au début du mois de novembre 2023, les boîtes de sirop standard (540 ml) étaient à vendre à 9,99$ au Maxi, alors que selon les circulaires que nous avons consultées, elles étaient à 7,99$ au prix régulier il y a un an à peine. C'est quand même une augmentation de 25% du prix – bien au-dessus de l'augmentation générale du prix du panier d'épicerie.

Dans les autres supermarchés, on constate aussi des prix élevés. La même boîte de sirop se vend 9,47$ au Walmart, 8,99$ au IGA, 8,79$ au Super C et pas moins de 10,99$ au Provigo.

Au Metro, le sirop est à 10,49$... ou en promotion à 9,49$.

Photo Andrea Lubeck Au Metro, le sirop est en promotion… à 9,49$!

Ceux et celles qui veulent encore payer 7,99$ au Maxi peuvent se rabattre sur... un nouveau format de boîte de sirop d'érable, bien plus petit, à 375 ml.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Au Maxi, les conserves de 375 ml de sirop d'érable se vendent 7,99$, le même prix qu'était la conserve de 540 ml l'an dernier.

Qu'est-ce qui explique cette augmentation?

Au Québec, le marché du sirop d'érable est réglementé par la gestion de l'offre, et la populaire réserve stratégique de sirop d'érable est pourtant censée assurer une stabilité du prix à la fois pour les producteurs et les consommateurs.

Les producteurs ont des quotas de production, et un prix plancher de vente est appliqué. L'entente entourant ce prix est arrivée à échéance en 2022, et le prix a été renégocié pour les saisons 2023 et 2024, avec une augmentation de 20 sous la livre la première année, et de 9 sous la livre la deuxième année.

Ainsi, le prix plancher d'une livre de sirop d'érable blond est passé de 3$ en 2022 à 3,20$ en 2023, et passera à 3,29$ en 2024, ce qui explique une partie de l'augmentation.

«Une autre partie de l'explication peut être liée au biologique. Les producteurs acéricoles qui font du bio ont une prime de 22 sous sur la livre de sirop d'érable», explique Joël Vaudeville, directeur des communications des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Comme dans une boîte de 540 ml on retrouve environ 1,56 livre de sirop d'érable, le prix du produit contenu dans la conserve est passé de 4,68$ à 4,99$ pour le sirop blond.

L'augmentation du prix plancher ne peut pas expliquer à elle seule une variation aussi importante du prix en un an.

Les producteurs vendent leur sirop aux acheteurs membres du Conseil de l'industrie de l'érable (CIE), qui l'achètent en baril, le mettent en conserve, l'emballent et l'expédient chez les clients (par exemple les épiceries).

Ils n'ont pas voulu nous accorder d'entrevue afin d'aborder la partie de l'augmentation attribuable à leur partie du processus.

«Est-ce que ça peut être une augmentation du coût des matières premières [comme l'aluminium des conserves]? L'inflation de leur côté? C'est sûr que c'est eux qui ont le plus gros bout du bâton, avec les distributeurs», avance M. Vaudeville.

Selon lui, il n'y a pas actuellement de pénurie de sirop qui permettrait aux producteurs de vendre bien en haut du prix plancher. La réserve stratégique de sirop d'érable ne compte que 15 millions de livres de sirop d'érable, bien en deçà des 100 millions que l'on visait, mais selon les derniers chiffres consultés par M. Vaudeville, les acheteurs et transformateurs avaient une réserve de 60 millions de livres en février dernier. «Dans la filière, il ne manque pas de sirop d'érable», dit-il, même s'il souhaite une bonne récolte pour renflouer la réserve, notamment en raison de l'augmentation des exportations.

Les quotas de production font en sorte que les propriétaires d'érablière ne peuvent pas entailler autant d'arbres qu'ils le souhaitent. De nouvelles entailles ont été prévues, donc la production devrait augmenter dans les années à venir - à voir l'impact que ça aura sur le prix pour les consommateurs.

