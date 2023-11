Article souvenir de Montréal-Matin: il y a 50 ans, la hausse du coût de la vie inquiétait déjà

Partager







Plus ça change, plus c’est pareil: il y a 50 ans jour pour jour, dans les pages de Montréal-Matin, un article constatait une (autre) hausse du coût de la vie.

«La hausse du coût de la vie a poursuivi sa course au Canada, durant le mois d’octobre, alors que l’indice des prix à la consommation a grimpé de 0,3 pour cent par rapport au mois précédent», peut-on lire dans le papier publié le 15 novembre 1973.

L’article ne contenait toutefois pas que de mauvaises nouvelles: «Au chapitre des aliments, les consommateurs seront heureux d’apprendre que les prix du bœuf, du porc, des fruits frais, des boissons et de certains produits laitiers ont enfin diminué.»

Et qu’en était-il du logement?

«La hausse du prix des loyers a été de 0,2 pour cent», peut-on lire dans l’article, qui souligne également une hausse du prix du mazout. «Depuis un an, il en coûte 6,7 pour cent de plus pour se loger au Canada», apprenait-on.

Recul de l’inflation en septembre

Le mois dernier, Statistique Canada annonçait un premier recul de l’inflation depuis juin.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,8 % d'une année à l'autre en septembre, en baisse par rapport à la hausse de 4% enregistrée au mois d’août.

En ce qui concerne la facture d’épicerie, la croissance des prix a continué de ralentir en septembre, «mais elle est demeurée supérieure à l'inflation globale», estime l’agence fédérale.

En effet, les prix ont augmenté de 5,8 % d'une année à l'autre après avoir progressé de 6,9 % en août.

Les prix de la viande (+4,4 %), des produits laitiers (+4 %) et du café et du thé (+2,7 %) ont notamment connu des augmentations «moins prononcées» d’une année à l’autre.

En revanche, les prix des fruits frais (+3 %), du poisson (+5,1 %), des produits de boulangerie (+8 %) et des graisses et huiles comestibles (+14,8 %) ont affiché une croissance plus marquée d'une année à l'autre en septembre comparativement à août.