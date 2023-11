Balenciaga lance une jupe de luxe à 925$ qui ressemble à une banale serviette de bain

Partager







Après les chaussures «détruites» à 1850$ et le sac à main «sac de poubelle» à 1790$, la luxueuse marque française Balenciaga lance une nouvelle jupe qui ressemble à une serviette de bain. Prix demandé: 925$.

C’est le designer Demna Gvasalia qui est derrière cette jupe de luxe de style serviette éponge. Elle fait partie de sa collection printemps 2024.

Et si vous pensiez qu’il s’agit d’une banale serviette en coton comme celles vendues pour quelques dollars chez Walmart, détrompez-vous: un «logo Balenciaga brodé ton sur ton» a été apposé sur la jupe de luxe, peut-on lire sur le site de la marque de luxe.

PHOTO Balenciaga

C'est aussi à Demna Gvasalia que l'on doit le sac fourre-tout de 2145$ qui ressemble à s'y méprendre aux grands sacs bleus vendus 1$ chez Ikea.

«Je n’aime pas que le luxe soit toujours destiné à montrer qu’on est riche, avait d'ailleurs déclaré le créateur et styliste géorgien au New York Times en octobre 2022. Je préfère porter un sac qui ne me donne pas l’air d’une bitch bourgeoise rare qui peut se le permettre.»

La collection printemps 2024 compte également un grand sac noir troué 10 990$, une paire de chaussures au look «déjà portées» à 1250$, un veston dit oversized à 3650$ et un grand parka aux allures d’un sac de couchage à 4450$.

PHOTO Balenciaga

Ces nouvelles créations semblent toutefois marquer un retour en arrière pour Demna Gvasalia qui avait affirmé à la veille du dévoilement de la collection automne 2023 vouloir revenir à ses racines et fabriquer des vêtements «sans faire de buzz».

