Budget 2024: une hausse de taxe record pour les Montréalais

Les propriétaires montréalais devront se serrer la ceinture en 2024 avec une hausse moyenne record de la taxe foncière de 4,9% qui permettra à l’administration Plante de ne pas sabrer dans ses dépenses.

«Le budget qu’on vous présente, il est responsable», a déclaré la mairesse Valérie Plante, évoquant l'inflation qui fait des ravages.

La présentation du budget s’est déroulée mercredi matin sans Dominique Ollivier, qui a démissionné de la présidence du comité exécutif lundi dans la foulée des révélations de notre Bureau d'enquête sur ses dépenses à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

C’est dans ce contexte de tempête que la Ville dépose un budget qui frôle les 7G$ avec des hausses de taxes foncières records depuis 2011.

Pour une résidence moyenne estimée à 694 541$, la hausse de 4,9% représente une augmentation de 227$ sur le compte de taxes qui passera de 4665 à 4892$.

Mais tous les arrondissements ne sont pas égaux: la hausse atteint un sommet de 7,2% dans Pierrefonds-Roxboro, contre 2,6% dans Ville-Marie.

Un budget de près de 7G$

La Ville dévoile un budget de 6,99G$, une hausse 3,5% par rapport à celui de l’an dernier, que Mme Plante qualifie de « modeste et contenue » dans un contexte de ralentissement économique.

Les dépenses de l’Administration continuent donc d’augmenter depuis l’arrivée au pouvoir de la mairesse Valérie Plante, en 2018 (voir tableau plus bas).

Les plus grandes parts du budget sont consacrés à la sécurité publique (18,3%), à la gestion de la dette (16,6%) et au transport en commun (10,2%).

Pas de coupes

Après avoir annoncé en octobre une cure minceur de 115M$ pour l'année en cours, la Ville n'entend pas couper dans ses dépenses l'an prochain.

En tout, l'équivalent de 400 nouvelles personnes à temps plein seront embauchées en 2024, dont près de la moitié dans les 19 arrondissements montréalais.

L'administration dépenser 50M$ de plus pour le développement du transport collectif, ce qui représente une hausse de 7,8% par rapport à l'an dernier. Cela permettra notamment de développer les nouveaux projets comme la ligne bleue et le Réseau express métropolitain (REM), en plus d'aborber le coût de la gratuité pour les 65 ans et plus.

En matière de sécurité publique, les dépenses augmenteront de 37M$, dont presque tout va à la police. D'ici la fin de l'année 2024, la Ville prévoit atteindre un effectif de 225 policières supplémentaires. Pour sa part, le Service de sécurité incendie recrutera 33 spécialistes supplémentaires.