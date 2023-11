«JE SUIS FATIGUÉE»: Catherine Dorion répond aux critiques et se défend de n'avoir rien fait

Partager







L’ex-députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, a publié un long message sur Facebook pour répondre à ses détracteurs qui affirment qu’elle n’a rien fait pendant son mandat à l’Assemblée nationale.

«J’ai participé de façon extra assidue, du début à la fin, au passionnant mandat d'initiative sur l'avenir des médias, j’ai proposé plein d’amendements au rapport dont certains ont été acceptés, j’ai quand même publié un autre rapport à côté pour compléter avec des éléments que je jugeais essentiels», écrit l’ancienne élue qui faisait paraître lundi le livre Les têtes brûlées. Carnets d’espoir punk, dans lequel elle revient sur son passage en politique.

Dans son message, elle énumère ensuite d’autres dossiers dans lesquels elle soutient s’être impliquée: soins à domicile aux aînés, opposition au troisième lien et du soutien au tramway, mobilisation transpartisane et citoyenne contre la haine et la désinformation dans les médias, etc.

«J’ai fait un tas d’autres trucs du genre et la liste pourrait être trois fois plus longue, mais chus juste EXTRÊMEMENT FATIGUÉE d’avoir à justifier mon esti de CV chaque fois que j'ouvre la bouche», écrit Catherine Dorion sur Facebook.

«JE SUIS FATIGUÉE, comme bien d’autres femmes qui m’écrivent en ce moment, à boutte et écoeurées de ce qui se passe, d’avoir toujours à répéter ça pour qu’on nous croie digne de respect, pour qu’on reconnaisse notre travail. (C'est une paresseuse, c'est quoi son bilan? Zéro.).»

«Vous êtes-vous posé la question pour les autres anciens députés de l’Assemblée nationale? Leur demandez-vous, C’EST QUOI VOTRE BILAN?, chaque fois qu’ils ouvrent la bouche pour poser des questions sur le fonctionnement de notre démocratie ou sur la ligne de parti?», ajoute-t-elle.

Rappelons que la tension a montré dans les derniers jours entre Catherine Dorion et son ancienne formation politique. Dimanche soir, un employé de QS a notamment réglé ses comptes avec elle sur X (anciennement Twitter).

Le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a également réagi à la sortie du livre de Catherine Dorion, admettant qu’ils n’ont «pas eu la relation la plus facile».