Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, s'éteint à 47 ans

Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, s’est éteint à l’âge de 47 ans. Il était atteint d'un cancer de la prostate diagnostiqué en 2020.

L’annonce de son cancer à l’été 2022 avait surpris la scène musicale québécoise et les admirateurs du groupe, générant une énorme vague d’amour et de soutien énorme.

Moins d’un an plus tard, Marie-Annick Lépine, aussi membre de la formation, avait annoncé que la chimiothérapie ne fonctionnait plus et que son conjoint devait se soumettre à de nouveaux traitements.

Le groupe avait finalement repris la route à l’été 2023. L’état de santé fragile du leader de la formation avait toutefois forcé l’annulation sporadique de concerts.

Évolution au sein des Cowboys Fringants

Karl Tremblay a fondé Les Cowboys Fringants avec Jean-François Pauzé (guitariste et parolier), qu’il a rencontré en septembre 1994 lors du camp d’entraînement de l’équipe de hockey des Jets de Repentigny. En 1995, le duo compose son premier album, 12 grandes chansons.

Le chanteur abandonne ensuite ses études pour se consacrer à sa passion et à son groupe, qui connaitra un avant-goût du succès en 1999. Mais c’est surtout avec Break syndical, paru en 2002, et La grande Messe, sorti en 2004, que le groupe atteindra le sommet des palmarès, en plus de s’inscrire comme formation majeure et importante au Québec.

Leurs chansons revendicatrices, nostalgiques, et avec une pointe d’humour, captivent et conquièrent le cœur du public, mais aussi des radios commerciales. Karl Tremblay hérite de son côté de la réputation d’être un véritable meneur et boute-en-train en concert.

Au cours des années suivantes, la formation poursuit son ascension à travers la francophonie, vendant plus de deux millions d’albums à travers celle-ci et se produisant devant des foules toujours très denses, battant très souvent des records d’assistance lors d’événements extérieurs, comme des festivals.

Lauréats de 13 Félix, Les Cowboys Fringants ont également partagé la scène avec l’Orchestre symphonique de Montréal, en 2017, pour quatre concerts mythiques sous la direction du Maestro Simon Leclerc, à la Maison Symphonique. Ils ont aussi eu droit à un spectacle-hommage du Cirque du Soleil, en 2019, qui a tenu l’affiche pendant un mois à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

En mai 2023, le groupe a reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale et une pluie d’hommages rendue par les élus en poste.

Engagés sur scène comme dans la vie, la formation musicale a mis sur pied, en 2005, la Fondation Cowboys Fringants, qui se concentre sur des projets de conservation de la nature et de sauvegarde des écosystèmes menacés en territoire québécois.