Le Québec pleure le décès de Karl Tremblay: toutes les réactions des personnalités

L’ensemble du Québec est atterré par le décès du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay. De nombreux artistes et politiciens ont uni leur voix pour pleurer sa mort et se célébrer son impact sur la culture québécoise.

Le premier ministre du Québec, François Legault, sur X

«Une grande étoile, une belle étoile. Une étoile filante. Karl Tremblay nous a quitté et c’est tout le Québec qui pleure»

Valérie Plante, mairesse de Montréal, sur X

«Montréal pleure. C’est un grand artiste qui nous quitte. La voix et les chansons de Karl Tremblay résonneront encore longtemps dans nos coeurs. Mes plus sincères sympathies à ses fans, aux membres des Cowboys et à ses proches.»

Bruno Marchand, maire de Québec, sur X

Depuis que j’ai 22 ans que mon cœur bat au rythme des Cowboys. Ils nous poussent à réfléchir, à se regarder à s’améliorer. Le Québec a maintenant son étoile filante. Merci pour le Québec que tu as su construire à travers ta musique. Bonne route Karl🤍https://t.co/eKzFprwuqc — Bruno Marchand (@brunomarchand) November 15, 2023

Yves-François Blanchet, Chef du Bloc québécois, sur X

«C’est aux proches, à la petite et grande famille et aux centaines de milliers de fans des Cowboys Fringants et de Carl Tremblay que j’adresse mes condoléances. Je vous souhaite un courage digne du sien et l’amour digne de l’espoir qu’il a gardé et partagé.»

Gabriel Nadeau-Dubois, chef de Québec solidaire, sur X

«Karl ne chantera plus. La voix de toute une génération s’éteint. J’ai le cœur brisé. Son étoile brillera pour toujours au firmament des plus grandes légendes de la musique québécoise», a commenté le co-porte-parole de Québec solidaire.

Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, sur X

«[...] Tout le monde peut s'identifier à l'une des chansons des Cowboys. Y compris ma fille de 5 ans, à qui ce sera difficile d’annoncer la nouvelle. Ce soir, c'est le Québec en entier qui mettra son drapeau en berne. J’offre tout mon amour et mes sympathies aux membres de la famille de Karl, ses proches et aux membres des Cowboys.»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, sur X

Marc Tanguay, chef du Parti libéral du Québec, sur X

Ce soir, c’est tout' l'Québec qui pleure, que'que part au fond du cœur.



Les Cowboys Fringants et au premier titre Karl Tremblay nous auront fait chanter et danser comme personne d’autre.



Émile Bilodeau, chanteur, sur Facebook

«J’ajoute mes larmes et mes mots à ceux qui, comme moi, on grandit avec les Cowboys Fringants. On se rappellera de Karl Tremblay comme étant un artiste qui savait nous faire oublier nos tracas le temps d’un show, d’un album et d’une chanson. Sa résilience, sa voix et sa bonne humeur légendaire restera à jamais dans l’histoire de la musique du Québec. [...] »

Alexandre Champagne, sur Facebook

«Karl Tremblay, c'est la voix qui a bercé mon adolescence et celle de plusieurs personnes de ma génération. [...] Quelle tristesse qu'un départ aussi rapide. J'aurais pris toute une vie de cette voix-là. Ça peut sembler égoïste mais j'aurais voulu profiter encore de sa manière d'être pour m'en inspirer, même de loin.»

Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine, à Qub

«C’est une grande perte pour tout le monde. C’est triste, 47 ans c’est jeune, mais c’est incroyable qu’à cet âge-là il ait autant marqué la culture francophone et québécoise.»

Mes plus sincères condoléances à sa conjointe, ses enfants et leurs proches. Nous sommes tous en deuil d’une grande âme.»

Stéphane Laporte, chroniqueur, sur X

Roxanne Bruneau, auteur-compositrice-interprète, sur Facebook

«Le premier disque que j'ai reçu de ma vie c'est l'album live des Cowboys Fringuant "Attache ta tuque". Je l'ai écouté en boucle avec mes oreilles d'enfants qui faisaient semblants de comprendre toutes les paroles. La chose dont j'étais sûre, c'est qu'un jour j'allais faire de la musique moi aussi! C'est la voix de Karl Tremblay qui a bercé mes joies, mes peines et toute mon adolescence. Je l'ai croisé une seule fois, j'ai pris mon courage à deux mains et, timidement, je l'ai remercié de m'avoir aidé à trouver c'que j'voulais faire dans la vie. Merci Karl»

David Jalbert, musicien, sur X

«Ouf quelle tristesse ! Bon voyage mon chum ! Mes sympathies à la famille et le Québec en entier. Tristesse infinie. Fuck le cancer»

Anne-Soleil Proteau, chroniqueuse, sur X

