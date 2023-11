On a testé (et approuvé): les chalets BESIDE Habitat dans Lanaudière

Partager







Pas besoin d’aller bien loin pour découvrir de véritables pépites architecturales.

L’équipe de Silo 57 a eu le privilège de poser ses valises dans l’un des somptueux chalets du projet BESIDE Habitat dans Lanaudière.

Visionnez la vidéo ci-haut pour témoigner de la beauté des lieux!

À seulement 1h30 d’un Montréal grouillant, bruyant, exaltant, voilà que le silence, la paix et la nature prennent toute la place, et ce, dès que l’on approche du magnifique site.

Sur un territoire de près de 900 acres où règnent deux lacs et plusieurs sentiers de randonnée, 45 chalets architecturaux furent construits dans le respect de la topographie et du territoire sur lesquels ils se trouvent.

Une architecture qui s’ancre dans le paysage

BESIDE Habitat a collaboré avec Appareil Architecture, Nature Humaine, Janson Construction, À Hauteur d’Homme, Lambert & Fils et plusieurs autres talents dans la conception des chalets qui reprennent les préceptes de l’architecture nordique.

Trésors dignes des plus grands magazines de design, les chalets invitent le paysage à l’intérieur grâce aux finitions minimalistes. Abondance de fenêtres, plafonds cathédrale, lignes simples ... rien n’était trop beau pour les génies qui se sont greffés au projet.

Les chalets locatifs sont tous dotés d’une à quatre chambres, d’un sauna privé (!), d’un poêle à bois, d’une connexion Wi-Fi, d’un accès à une borne de recharge et des commodités nécessaires, comme un grand îlot de cuisine.

Bonnes bouffes, grandes bouffées d’air

En novembre dernier, malgré la grisaille, notre séjour de télétravail en équipe s’est déroulé sous le signe de la quiétude. Nous nous nous sommes installés dans le chalet Le Terre-à-Terre qui peut recevoir jusqu'à six personnes.

Au menu: de la popote, du bon café, de grandes discussions autour du feu (merci aux jeux de conversation Meyeur), des brainstorm dans le sauna sec, des Shinrin-yoku (bains de forêt) et plusieurs randonnées dans les sentiers environnants. Une expérience que l'on ne pourrait recommander davantage.

Bon à savoir

• Les chiens sont les bienvenus (moyennant des frais supplémentaires pour le ménage)

• En 2025, le site de BESIDE Habitat Lanaudière comprendra une bibliothèque cachée dans la forêt, un pavillon de rassemblement, des espaces de travail et 20 pods en plus des 30 nouveaux chalets prévus.

• L’été, faites de la randonnée pédestre, de la course en sentier, du surf à pagaie, du canot, de la pêche, de la baignade et natation, de l'observation d'oiseaux et de mammifères et du sauna.

• L'hiver, faites de la raquette (elles ne sont pas fournies), de l'observation d'oiseaux et de mammifères, de la randonnée pédestre et du sauna.

• Il y a un deuxième projet BESIDE Habitat sis à Notre-Dame-de-la-Salette, à une heure d’Ottawa et de Gatineau.

• Vous pouvez prendre part au projet en devenant propriétaire de l’une des unités. En savoir plus.

Offres spéciales

Un séjour de 7 nuits et plus sera offert avec un 25 % de réduction.

Les taxes, les frais de séjour et de nettoyage sont en sus. Cette offre n’est ni combinable ni transférable. Certaines restrictions s’appliquent.

Un séjour en semaine sera offert avec une réduction de 30 %.

Il suffit d'utiliser le code RELAX30.

L’offre est valable sur les séjours du lundi au jeudi – de janvier à mai et de septembre à novembre – de deux nuits ou plus. Le rabais est non applicable sur les frais de séjour et de nettoyage – compris dans le tarif. Les taxes sont en sus. Cette offre n’est pas rétroactive, ni remboursable, combinable ou transférable. Certaines restrictions s’appliquent.

Tarifs

À partir de 200$ la nuit. Le tarif dépend du chalet sélectionné.

Pour en savoir plus ou réserver, c'est ici.

