Igloofest Québec dévoile sa programmation pour 2024, et ça s'annonce CHAUD

Partager







Sortez votre salopette rose fluo, vos lunettes de vitesse et vos meilleurs move de danse parce que le festival le plus froid en ville sera de retour en 2024 à Montréal ET à Québec.

• À lire aussi: Où aller en 2024: 12 destinations d'aventure fabuleuses

Pour une deuxième année, une belle brochette d’artistes internationaux et locaux se produiront à la place Jean-Béliveau, à Québec du 7 au 9 mars 2024. Pensez à: Lost Frequencies, Above & Beyond, CRi, Lou Phelps et KAYTRANADA (!!!).

Courtoisie

Nouveauté cette année: la scène sera repositionnée et la piste de danse extérieure agrandie pour accueillir 20 000 Igloosapiens (comparativement à 12 000 l’an dernier). De plus, les zones boisées et gazonnées des environs seront exploitées pour accueillir différentes activités.

Le party sera donc lancé le jeudi 7 mars avec le DJ belge Lost Frequencies. Il sera précédé de DJ Shieldie, désormais une figure incontournable de la scène musicale de la région, et l’artiste autochtone DJ PØPTRT, avec ses sets dynamiques couvrant plusieurs styles de house.

Le vendredi 8 mars ce sont les sons deep house mélancoliques de l'artiste Laure qui lanceront la soirée de belle façon. C'est ensuite l'artiste natif de Québec, CRi avec sa palette sonore qui fait vibrer qui prendra le relais.

Puis, le groupe Above & Beyond s’emparera des platines.

Pour la soirée de clôture du samedi 9 mars, s’alterneront devant l’abominable gang des neiges l’une des DJ les plus demandées de l’industrie, Kitty Ca$h, suivie par Lou Phelps et sa musique hip-hop élégante et dansante ainsi que Sango avec ses rythmes influencés par le hip-hop et la soul. Finalement, le musicien électronique, producteur et DJ canado-haïtien KAYTRANADA va clore en beauté cette édition 2024. C'est presque trop beau pour être vrai!

Vous êtes invités à mettre la main sur les billets journaliers (à partir de 39 $, taxes en sus) dès la mise en vente de ce vendredi 17 novembre à 10h sur le site d'Igloofest Québec. Préparez tout de suite votre alarme de rappel.

Une programmation tout aussi chaude à Montréal

À Montréal, la programmation fut dévoilée en grande pompe le 1er novembre dernier. Igloofest reprendra de plus belle au cœur du Vieux-Port de Montréal, du 18 janvier au 10 février 2024. Les fanatiques de musique électronique seront ravis de vibrer au rythme des platines Diplo, Eric Prydz et REZZ.

Nouveauté cette année à Montréal: vous pourrez faire la fête GRATUITEMENT durant tous les samedis du 20 janvier au 10 février, et plusieurs activités sont prévues à l'horaire. Ces journées de fête hivernales se dérouleront de 13h à 18h sur le site d'Igloofest. Les réservations ne sont pas requises pour participer à ces journées gratuites.

Sinon, l’admission générale est offerte à partir de 42,50$. De son côté, la passe VIP est offerte à partir de 72,50$ et propose l'accès à des toilettes chauffées, une terrasse réservée, une entrée rapide sur le site, un accès au dancefloor et bien plus. Le vrai luxe, quoi!

La Igloopass, vendue à partir de 200$, donne accès aux 12 soirées d'Igloofest. Cette passe est offerte en quantité limitée.

Réservez vos billets pour Igloofest Montréal ici.

Préparez vos habits de neige colorés: le rendez-vous est lancé!

Pour en savoir plus et pour acheter des billets pour Igloofest Québec, c'est ici!

Ces vidéos risquent de vous intéresser:

s