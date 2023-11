Partager







À court d’idées pour surprendre votre douce moitié? Pas de panique!

Avec ses ruelles pavées ayant vu déambuler des centaines d’amants et ses murs de pierre témoins d'histoires d’amour d’hier et d’aujourd’hui, on peut dire que la ville de Québec respire la romance. Ce ne sont donc pas les options qui manquent pour un rendez-vous galant réussi.

Sans plus attendre, voici 19 activités à faire en couple à Québec:

1. Flâner à la Maison de la littérature

Qui n’a jamais rêvé de se faire dérober un baiser entre deux rangées de romans historiques? Cette bibliothèque moderne aménagée dans un ancien temple est toute destinée pour réaliser ce souhait.

40, rue Saint-Stanislas, Québec

2. Pratiquer ses trous d’un coup au Mini Putt Fluo

Pour une activité kitsch à souhait, mais ô combien rigolote, direction le Bar Laitier Mini Golf Fluo S'Amuse. Crème glacée, néons et photos et souvenirs mémorables seront au rendez-vous.

475 boul de L'Atrium Local 105, Québec

3. S’émerveiller devant l’architecture du Musée national des beaux-arts du Québec

Le majestueux escalier nous fait vivre une petite émotion à chaque visite. Profitez également de votre passage pour découvrir l’une des expositions en cours et pour admirer la collection permanente.

179, Grande Allée O, Québec

4. Participer à un atelier de formation au café à la Maison Smith

Votre partenaire et vous avez un intérêt commun pour le café? Ça tombe bien, le café-buvette Maison Smith propose trois formations de 2h adaptées à tous les niveaux. En binôme, vous pourrez donc prendre un cours d’initiation à la torréfaction, une classe sur l’espresso à la maison ou encore un atelier d’art latté, le tout pour 90$. Réservez votre place ici.

201, 3e Av., Québec

1045, rue des Parlementaires, Québec

5. Faire un tour guidé de l’Hôtel du Parlement

À première vue, l’idée de visiter le lieu où siègent les 125 parlementaires élus peut sembler peu romantique, mais détrompez-vous! L'Assemblée nationale figure au registre des sites historiques nationaux depuis 1985 non sans raison et mérite le coup d'œil. Planifiez votre visite ici.

1045, rue des Parlementaires, Québec

6. Se balader le long de la Promenade des Gouverneurs

Été comme hiver, cette longue promenade à flanc de colline offre de très jolis points de vue sur la ville de Québec. Voilà l’activité parfaite pour marcher main dans la main.

La promenade des Gouverneurs est accessible par la terrasse Dufferin et le parc des Champs-de-Bataille.

7. Patiner en plein coeur de la ville

C’est à la place D’Youville qu’il faut se diriger pour une date hivernale réussie. On y retrouve une patinoire gratuite, agréable et animée qui ouvre dès la mi-novembre. Ne reste plus qu’à enfiler vos patins!

995, place D'Youville, La Cité-Limoilou

8. Voir un spectacle à l'Agora du Port de Québec

Musique, sport, culture... peu importe vos intérêts, vous trouverez à l’Agora du Port de Québec chaussure à votre pied (et à celui de votre +1). Découvrez la programmation ici.

120, rue Dalhousie, Québec

9. Se payer un bon resto

Parce qu’un rendez-vous galant au restaurant est toujours une bonne idée. Pour faire plaisir à votre amoureux.se, pensez à la taverne japonaise Honō Izakaya ou encore au speakeasy Jjacques.

10. Aller voir un film au Clap

Vous êtes de l’école de pensée qu’une première date au cinéma est toujours une bonne idée? Les salles du cinéma Le Clap de la place Sainte-Foy ou de Loretteville accueilleront donc peut-être vos premiers rapprochements!

2580, Boul Laurier Entrée, rue Bernardin-Morin, Québec

10885, Boul de l'Ormière, Québec

11. Savourer une boisson au Oui Oui café

Matcha, chaï ou café latté de jour. Bière, cocktail ou vin le soir. Le tout accompagné de petits plats savoureux. Que demander de plus?

1758, ch. de la Canardière, Limoilou

12. Prendre la route vers l'île d’Orléans

Un petit bout de pays à découvrir absolument. Voici comment y passer un séjour plus que parfait!

13. Acheter de bons produits au Grand Marché

Tote bag sous le bras, prenez le chemin du Grand Marché afin de mettre la main sur des petits produits frais. Vous pourrez ensuite cuisiner vos trouvailles et déguster le tout en tête à tête.

250-M, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

14. Jouez aux touristes dans votre propre ville

On oublie souvent de profiter de ce qui se trouve sous notre nez. Question de redécouvrir votre chez-vous, l'hôtel particulier Monsieur Jean propose une promotion exclusive aux résidents de Québec qui vous permettra de plonger dans le luxe de leurs chambres douillettes et de voir la ville à travers les yeux d’un touriste. Tous les détails ici.

2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec

15. Se détendre au Strøm Spa

Ne fermez pas les yeux sur l’opportunité de recharger vos batteries dans l’un des plus beaux spa de la province! Là-bas, vous pourrez profiter d’une expérience thermale hors du commun avec une vue des plus romantique sur le fleuve Saint-Laurent. Les intéressés seront heureux d’apprendre que promotions et forfaits des fêtes sont en cours.

515, boul. Champlain, Québec

16. Prendre le traversier entre Québec et Lévis

Pour attraper les plus beaux points de vue sur le fleuve Saint-Laurent, il n’y a pas meilleur endroit que le traversier Québec-Lévis! Vous apercevrez l’architecture unique du Vieux-Québec ainsi que le majestueux Château Frontenac de jours, puis serez enchanté par le jeu des lumières de la ville se mirant dans l'eau le soir.

17. S'esclaffer à une soirée de Stand Up

C’est bien connu, rire un bon coup est probablement l'un des moyens les plus efficaces pour (re)tomber amoureux. Pour une soirée d’humour réussie, de nombreuses options s’offrent à vous. Pensez au ComediHa! Club, au Quartier Général ou encore à la Taverne,

18. Se régaler de fondue au fromage

Toutes les excuses sont bonnes pour se bourrer la face de fromage! Découvrez 8 restaurants pour les amoureux de fromage à Québec juste ici.

19. Vivre une expérience unique à l’Aquarium de Québec

Difficile de s’imaginer un rendez-vous galant où il y aurait des silences et des temps morts dans un lieu aussi animé que l’Aquarium de Québec. Entre les méduses, les ours blancs et les poissons colorés, vous aurez le temps d’apprendre à vous connaître tout en faisant de fascinantes découvertes. Ça sonne plutôt agréable, non?

1675, Av. des Hôtels, Québec

