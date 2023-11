«C’était un être d’exception»: la conjointe de Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, témoigne

Partager







Le guitariste des Cowboys Fringants Jean-François Pauzé et la conjointe de Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, se sont adressés à la foule lors d’un rassemblement jeudi soir à L’Assomption.

L’émotion dans la voix, ils ont tenu à remercier les admirateurs du groupe qui, au Québec et à travers la francophonie, ont été nombreux à témoigner leur soutien et à faire des hommages à l’endroit du chanteur.

«Merci au nom de Karl, lance le guitariste Jean-François Pauzé. C’était quelqu’un d’extrêmement humble et de modeste. Il n’a jamais eu la grosse tête. Je pense qu’il serait le premier surpris de tout cet amour qu’on a ici ce soir et qu’on voit déferler depuis hier partout à travers le Québec et la francophonie.»

«Je pense que ça le dépasserait lui-même, continue-t-il. Même nous qui sommes dans le groupe, on est un peu submergé par tout ça. C’est très beau. On est extrêmement touché par ça.»

De son côté, la conjointe de Karl Tremblay et violoniste du groupe, Marie-Annick Lépine, a rappelé le genre de personne qu’était Karl Tremblay.

«Mon homme, Karl Tremblay, notre grand Karl Tremblay était une personne d’une bonté extrême, dit-elle. C’était quelqu’un qui pensait aux autres, qui était toujours de bonne humeur. Il était bien avec nous, avec sa famille des Cowboys, avec moi, avec ses filles, avec ses parents. Il avait de bonnes relations avec tout le monde parce que c’était un être d’exception.»

«Les Cowboys, on habite L’Assomption depuis plusieurs années, moi j’en suis native, ajoute-t-elle. Karl veut dans ses derniers souhaits être enterré ici, parce que ça a été ses plus belles années à L’Assomption.»

Elle a également indiqué avoir composé une chanson de Noël pour un groupe choristes auxquels elle enseigne et dont elle aimerait que les profits soient donnés à la recherche pour un traitement contre le cancer.

«La dernière larme qu’il a versée devant la beauté, c’était pour sa femme, pour moi, dit-elle. Parce que lundi soir, tandis qu’il souffrait énormément, je lui ai fait entendre la chanson que j’avais composée. Karl versait des larmes et je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit que c’était parce que c’était la plus belle chanson de Noël qu’il avait entendu de sa vie.»

Ils ont quitté la scène sous les applaudissements généreux de la foule présente sur la place publique de L'Assomption.