Des milliers de fans des Cowboys Fringants rendent hommage à Karl Tremblay au pied du mont Royal

Des centaines de fans se sont retrouvés au pied du mont Royal jeudi soir pour rendre hommage au chanteur des Cowboys Fringants Karl Tremblay et entonner ensemble les classiques du groupe dans la bonne humeur et l’émotion.

«C'est quelque chose d'important et émouvant de se réunir pour rendre hommage à Karl. Son décès me rentre dedans depuis hier», laisse tomber David Gierlinger, 38 ans, qui a loupé une pièce de théâtre pour rejoindre la veillée organisée à la dernière minute.

Au coucher du soleil, ils étaient des centaines, comme lui, à avoir décidé de converger au parc Jeanne-Mance, au cœur de Montréal, pour honorer la mémoire de Karl Tremblay, mythique chanteur des Cowboys Fringants, qui a marqué toute une génération.

«Karl on t'aime», a scandé une femme au milieu de la foule sous un tonnerre d'applaudissements.

Au même moment, des milliers de personnes faisaient la même chose à Québec, L’Assomption ou même Sainte-Anne-des-Monts

Déjà, hier, l’annonce du décès a créé un véritable raz de marée d’amour et d’hommage sur les réseaux sociaux.

Sur les plateformes de musique, les albums des Cowboys Fringants se sont rapidement hissés au top des morceaux les plus écoutés.

«Depuis hier on les écoute en boucle, je me rends compte à quel point ils m'accompagnent et à quel point Karl faisait partie de ma vie depuis 20 ans», raconte Geneviève Fabio, la gorge nouée par l’émotion.

Chanter ensemble

À la lueur des chandelles et des lumières de téléphones cellulaires, la foule s’unissait pour chanter Sur mon épaule, Les étoiles filantes, L’Amérique pleure, et d'autres pièces.

Mais pour rendre hommage au grand chanteur, les fans ont voulu chanter dans la bonne humeur et la rigolade.

Plusieurs sont venus accompagnés de leur enfant, qui écoutent depuis toujours ces morceaux de musique folk rock québécoise.

«Tout l'été on a écouté ma chanson préféré Les Étoiles filantes», souffle Morgane Snyder, du haut de ses 10 ans, qui n'osait pas se joindre à la foule pour la chanter.

Pour ses parents, partager ces moments avec les autres fans venaient mettre du baume au cœur depuis l'annonce du décès.

«Ça fait du bien», glisse Mme Fabio.