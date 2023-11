Les pailles en plastique à nouveau légales au Canada (mais pas à Montréal)

Partager







Un décret du gouvernement Trudeau interdisant l’usage de certains objets en plastique à usage unique au Canada, comme les pailles et les sacs d’épicerie, a été invalidé jeudi par la Cour fédérale.

Pour adopter son règlement en juin 2022, le gouvernement avait décidé de placer tous les plastiques à usages uniques dans la catégorie des substances toxiques selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

Or, la juge Angela Furlanetto, appelée à se pencher sur le dossier en raison d’une poursuite intentée par la Coalition pour un usage responsable du plastique, est d’avis que le gouvernement a interprété trop largement ce qu’est une substance toxique.

«Dans ce dossier, le gouverneur en conseil (le gouvernement, NDLR) savait qu’une extrapolation aussi large n’était pas appuyée par des preuves et, en particulier, que certains plastiques manufacturés inclus dans la liste n’étaient pas toxiques», a dénoncé la juge Furlanetto.

Conséquemment, la Cour fédérale a invalidé le décret, légalisant du même coup à nouveau les six catégories d’objets courants qui avaient été interdits : les sacs d’épicerie, les ustensiles, les plats pour emporter en polystyrène, les anneaux d’emballage pour boisson, les bâtonnets à café et les pailles.

Il est à noter que cette décision concerne le décret adopté par le fédéral. Des règlements provinciaux ou municipaux peuvent continuer à s’appliquer. Par exemple, à Montréal, la Ville a adopté plus tôt cette année des règlements interdisant la distribution d’ustensiles, de vaisselle et de sacs d’emplettes en plastique dans les commerces et restaurants.

Second revers environnemental

Déçu, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a indiqué qu’il songe à faire appel de la décision.

«Les données scientifiques sont claires : la pollution plastique est omniprésente dans notre environnement et nuit aux espèces sauvages et à leurs habitats. Des preuves de plus en plus nombreuses montrent également un impact sur la santé humaine», a plaidé le ministre Guilbeault.

Il s’agit d’un second lourd revers judiciaire en matière d’environnement pour le gouvernement cet automne. En octobre, la Cour suprême avait invalidé sa Loi sur l’évaluation d’impact, qui permettait de déclencher des études d’impacts environnementaux sur de grands projets comme des mines.

La loi était dénoncée par des provinces qui y voyaient une intrusion dans leur champ de compétence.