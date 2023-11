Voici 11 objets ou services qu'on peut obtenir gratuitement au Québec

Partager







Vous ne le saviez peut-être pas, mais c’est possible d’avoir des objets ou de visiter des lieux totalement gratuitement. Prenez des notes!

1- Un laissez-passer pour le musée

Il est possible de visiter un musée gratuitement dans certaines villes en empruntant un laissez-passer dans une bibliothèque.

À Montréal , des laissez-passer sont disponibles pour l’Écomusée du fier monde, le Musée d’art contemporain de Montréal et le Musée McCord Stewart.

Sous une publication Reddit , un utilisateur mentionne toutefois que sa conjointe a attendu un an avant de pouvoir mettre la main (temporairement) sur un laissez-passer pour le musée McCord. Armez-vous donc de patience!

À Québec , des laissez-passer sont disponibles au comptoir des bibliothèques de la dernière fin de semaine de septembre au 24 juin. Des billets pour le Musée de la civilisation, le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée des plaines d’Abraham sont disponibles.

Le service est aussi offert dans les bibliothèques de Gatineau . Un utilisateur Reddit affirme toutefois être en attente depuis trois ans.

2- Une entrée gratuite au musée le premier dimanche du mois

Chaque premier dimanche du mois, plusieurs musées de la province vous ouvrent leurs portes gratuitement.

Voici une liste des musées participants.

3- Les services en ligne de la Grande Bibliothèque

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre plusieurs ressources en ligne qui sont gratuites et disponibles à la grandeur de la province.

Il est ainsi possible de consulter des livres, de la musique et des films, mais aussi une banque de données, des journaux et de nombreuses archives.

4- Un laissez-passer pour un parc national

Les bibliothèques de Montréal et de Québec rendent disponibles à leurs usagers des laissez-passer pour visiter des parcs de la Sépaq.

Chaque laissez-passer est valide pour deux adultes et donne droit à un accès quotidien dans les parcs nationaux dans la région de Montréal ou de Québec. Le laissez-passer peut être emprunté pour une durée de trois semaines, sans possibilité de renouvellement.

Pour voir la liste des parcs nationaux participants, rendez-vous sur le site de la BAnQ .

5- Un drapeau du Québec (ou du Canada)

Vous pouvez demander à votre élu provincial un drapeau du Québec.

«Un député de l’Assemblée nationale doit fournir gratuitement, jusqu’à épuisement des quantités mises à sa disposition par l’Assemblée nationale, un drapeau du Québec à toute personne qui en fait la demande», est-il écrit dans le projet de loi 592.

C’est aussi possible d’obtenir un drapeau du Canada qui a été utilisé sur la Colline du Parlement par l’entremise de Services publics et Approvisionnement Canada. Il faudra toutefois être (très) patient: la période d’attente est de plus de 100 ans, prévient-on sur le site du gouvernement du Canada .

L’offre est valide que pour les résidents canadiens et c’est un seul drapeau par ménage.

6- Un arbre

La Ville de Québec peut vous donner un arbre à planter sur votre propriété dans le cadre de son Programme de plantation d’arbres d’alignement.

Des journées de distribution ont lieu au printemps et à l’automne. 4000 arbres sont distribués chaque année, selon le site de la ville de Québec.

La Ville de Laval , qui souhaite planter 15 000 arbres sur ses terrains d’ici 2025, pourrait vous donner jusqu’à dix arbres gratuits.

Victoriaville fait tirer chaque année 36 cartes-cadeaux de 125$ pour l’achat d’un arbre dans un centre de jardinage.

Les nouveaux parents de Lévis peuvent recevoir un arbre gratuitement «en l’honneur de la naissance ou l’adoption de leur bébé», peut-on lire sur le site de la Ville de Lévis .

7- Des objets et des outils empruntés

L'outil-O-thèque est un service montréalais permettant d’emprunter gratuitement des objets pour jardiner, bricoler, jouer en famille ou cuisiner. Il existe deux points de service: un à Cartierville et l’autre à Saint-Michel.

À Québec, Atelier La Patente offre un service similaire d’emprunts d’objets.

8- Les services d'une sage-femme

Toutes les femmes qui possèdent une carte d’assurance maladie peuvent obtenir gratuitement les services d’une sage-femme.

Les sages-femmes sont des professionnelles de la santé qui offrent des soins pendant la grossesse, lors de l’accouchement et jusqu’à six semaines après la naissance, peut-on lire sur le site web du gouvernement du Québec .

9- Des produits menstruels

Des produits menstruels sont offerts gratuitement dans une quarantaine d’édifices municipaux de Montréal.

Dans plusieurs arrondissements , il est aussi possible de faire une demande de subvention pour l’utilisation de produits menstruels durables. Le montant remboursé varie. Plusieurs villes au Québec offrent de telles subventions.

Les employeurs sous réglementation fédérale devront fournir à leurs employés des produits menstruels gratuitement sur leur lieu de travail à partir du 15 décembre prochain.

10- Une trousse pour les nouveaux parents de Montréal

À partir du 1er janvier 2024, les nouveaux parents montréalais pourront faire la demande pour recevoir une boite contentant une douzaine d’objets éducatifs.

Pour être éligible , il faut habiter l’un des 19 arrondissements de Montréal, avoir un bébé né le ou après le 1er janvier 2024 et être le parent ou le tuteur légal de l’enfant.

Rendez-vous dans une bibliothèque municipale (avec une preuve d’adresse et une preuve de naissance de l’enfant) pour réclamer sa boite!

11- Des activités pour les personnes à faible revenu