Voici les 14 personnes qui ont eu des funérailles nationales avant Karl Tremblay

Si la famille de Karl Tremblay est d’accord, le gouvernement du Québec organisera des funérailles nationales en l’honneur du chanteur des Cowboys Fringuants. Voici les autres personnalités qui ont eu droit à un tel hommage avant lui.

Marie-Claire Kirkland-Casgrain

Photo courtoisie

Il s’agit d’une des rares femmes à avoir reçu des funérailles nationales. La cérémonie a eu lieu le 2 avril 2016.

Marie-Claire Kirkland-Casgrain est la première femme élue à l’Assemblée nationale, en 1961. Elle est restée la seule députée pendant plus de 12 ans. Elle a notamment été ministre des Transports et des Communications et ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.

Maurice Richard

ac/Photo by Andy Clark REUTERS

Les funérailles nationales de Maurice «Rocket» Richard ont eu lieu en avril 2000, en la Basilique Notre-Dame de Montréal.

L’ancien numéro 9 du Canadien de Montréal est décédé à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer.

René Angélil

PHOTO DENISE TRUSCELLO/WIREIMAGE

Le complice de toujours et impresario de Céline Dion a rendu l’âme le 14 janvier 2016, à l’âge de 73 ans.

Ses funérailles nationales se sont déroulées le 22 janvier de la même année à la basilique Notre-Dame de Montréal, où des milliers de personnes s’étaient rassemblées, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour lui rendre un dernier hommage.

Guy Lafleur

Photo d’archives

Le Démon blond a été emporté par un cancer en avril 2022. Pour souligner l’apport du joueur de hockey à la société québécoise, le gouvernement de François Legault lui a offert des funérailles nationales.

L’hommage s’est déroulé à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde en présence de nombreuses personnalités issues de divers milieux.

Jean-Paul Riopelle

Photo gracieuseté Bibliothèque et Archives Canada

Le célèbre peintre Jean-Paul Riopelle, l'un des«plus grands artistes du Québec», a reçu des funérailles nationales le 18 mars 2022 tenues en l'église Immaculée-Conception, à Montréal.

Lise Payette

SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI Cérémonie de remise des Prix du Québec, le mardi 4 novembre 2014 au Parlement de Québec. Sur la photo, Lise Payette reçoit son prix des mains de la ministre de la Culture et des Communications Hélène David. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

La militante féministe, ex-ministre et écrivaine Lise Payette a reçu un hommage national, mais sans cérémonie religieuse. C’est ce que souhaitait la femme de 87 ans.

La cérémonie s’est tenue au cinéma Impérial de Montréal, en octobre 2020.

Jean Béliveau, hockeyeur

Funérailles tenues le 10 décembre 2014

REUTERS

Claude Ryan, ancien ministre

Funérailles tenues le 13 février 2004

Claude Béchard, ancien ministre

Funérailles tenues le 11 septembre 2010

Agence QMI

Gaston Miron, poète

Funérailles tenues le 21 décembre 1996

Paul Gérin-Lajoie, ancien ministre

Funérailles tenues le 9 août 2018

ANNIE T ROUSSEL/JOURNAL DE QUEBE

Camille Laurin, ancien ministre

Funérailles tenues le 16 mars 1999

Gilles Carles, cinéaste

Funérailles tenues le 5 décembre 2009

Louis Laberge, syndicaliste

Funérailles tenues le 24 juillet 2002

Voici d'autres Québécois qui ont reçu une cérémonie de commémoration nationale:

Denis Blanchette, employé du Métropolis

10 septembre 2012

Richard Garneau, journaliste

16 février 2013

Michel Brault, cinéaste

4 octobre 2013

Fernand Leduc, artiste-peintre

13 février 2014

Marc-André, ancien vice-premier ministre

21 mars 2022

