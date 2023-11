Ce resto italien et végétalien adoré des Montréalais annonce sa fermeture

Partager







L'année 2023 aura écorché bien des commerces montréalais. Alors qu’on apprenait la fermeture de ce restaurant emblématique à Québec, voilà qu’un nouvel établissement montréalais mettra très bientôt la clé sous la porte.

• À lire aussi: C’est la fin pour cette marque de vêtements inclusifs adorée

Les Montréalais et Montréalaises qui avaient l’habitude depuis 2022 d’assouvir leur rage de pâtes véganes chez Conceria dans Saint-Henri devront se trouver un nouvel endroit où s’attabler et commander.

L’établissement de la rue Notre-Dame Ouest, à la fois bar à vin et osteria à base de plante, a annoncé sa fermeture définitive pour le 25 novembre 2023. C'est de la cuisine expressive et créative du chef Félix Gagnon et l'ambiance décontractée du restaurant dont on s'ennuiera le plus.

Dans une publication publiée sur les réseaux sociaux, l’équipe souligne que la passion est toujours au rendez-vous malgré cette désolante annonce: « Enfin, malgré que notre aventure de bistro végane otalien prend fin, nous espérons que bien d’autres essayeront aussi et réussissent dans le monde de la gastronomie à base de plantes. Nous croyons toujours que c’est la destinée de notre planète et que le futur nous réserve bien des choses » exprime l'équipe.

Dans la section commentaire de la publication, plusieurs pleurent cette triste nouvelle. L'équipe du restaurant Umami, établissement célèbre pour ses ramens véganes, a aussi exprimé sa tristesse.

Voici votre dernière chance d’essayer le festin italien (lire ici la polenta fritte,le tartare de champignons, le risotto et les plats de pâtes fraîches). Sinon, retrouvez les propriétaires chez Burger Fiancé, leur deuxième concept dans le Vieux-Montréal.

Fermeture prévue pour le 25 novembre 2023

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ne manquez pas ces vidéos:

s