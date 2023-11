La SOPFEU recrute: combien ça gagne un pompier forestier?

Partager







La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) vient de lancer une campagne de recrutement de pompiers forestiers, après avoir annoncé plus tôt cette semaine une saison des feux de forêt «historique» pour le Québec en 2023. On s’est demandé à quoi ressemblent les conditions de ce métier risqué que la SOPFEU décrit comme un «mode de vie».

«La superficie brûlée cette année est plus élevée que la somme des 20 dernières années, toutes causes confondues», dévoilait mardi le directeur général de l’organisme, Éric Rousseau, en conférence de presse à Québec.

Il a parlé d’une année 2023 de «tous les records» pour la SOPFEU.

AFP

En tout, 711 incendies ont ravagé les forêts de la province contre 431 en 2022, précise l’organisme. Ils ont été causés à 99,9% par la foudre.

Quelque 4,5 millions d’hectares de forêt a brûlé en 2023, dont 1,1 million en zone habitable, forçant l’évacuation de près de 27 000 personnes provenant d’une trentaine de municipalités et communautés.

Le précédent record a été établi en 2005, alors que 386 671 hectares de zone habitable avaient été rasés par les flammes.

Plus de feux de forêts, plus de pompiers

La capacité opérationnelle de la SOPFEU, qui lui permet de combattre 30 incendies en même temps, a été dépassée dès la fin du mois de mai, a précisé M. Rousseau.

L’organisation connaît rarement plus de deux ou trois feux qui passent par le statut «hors de contrôle». La dernière saison, 193 incendies ont été classés ainsi.

Dans la foulée de l’annonce du bilan de la saison 2023, la SOPFEU a déployé une vaste campagne de recrutement de pompiers forestiers. L’organisation cherche vraisemblablement à garnir ses rangs en réponse aux risques accrus de feux de forêt dus aux changements climatiques.

Elle emploie chaque année près de 240 pompiers forestiers. Mais en 2023, le Canada a dû se résoudre à demander de l’aide de l’étranger pour lutter contre les incendies incontrôlables sur le territoire.

Plus de 2360 combattants des États-Unis, de la France, du Portugal, de l’Espagne, de la Corée du Sud et d’ailleurs au Canada ont prêté main forte à la SOPFEU aux mois de juin et juillet dernier.

AFP Une pompière française luttant contre des incendies de forêt en Abitibi-Témiscamingue, le 3 juillet 2023.

Près de 1000 militaires des Forces armées canadiennes ont également participé aux opérations.

Que font les pompiers forestiers?

Les pompiers forestiers interviennent principalement lors de la saison des feux de forêt, qui s’étend généralement du début du mois de mai à la fin septembre.

La SOPFEU précise que ce métier, qu’elle décrit plutôt comme «un mode de vie», n’est pas fait pour tout le monde. Le travail est exigeant physiquement.



Ils sont comme mission de protéger des incendies la forêt, les communautés et les infrastructures stratégiques, comme celles d’Hydro-Québec, les routes ou les tours de communication.

Ces pompiers travaillent en équipe dans un lieu assigné, auquel ils se rendent en hélicoptère ou en véhicule tout-terrain.

AFP

L’organisation ignore combien de candidats devront être recrutés pendant la période d’embauche qui s’étend de février à avril. Elle aimerait cependant former de nouveaux pompiers cet hiver pour qu’ils soient prêts au printemps.

Le salaire

Un pompier forestier de la SOPFEU gagne un salaire d’entrée de 22,49$ l’heure. Ce montant pourrait toutefois changer dans un avenir rapproché, l’organisation étant en renouvellement de ses conventions collectives.

«À sa première saison, un pompier forestier est appelé à travailler une moyenne de 16 semaines. À partir de la deuxième saison, un minimum de 17 semaines de travail lui est garanti», indiquait la SOPFEU au Journal en juin dernier. L’organisation formait alors plus de 300 pompiers forestiers.

Il s’agit d’un emploi saisonnier, mais à temps plein. Les semaines de travail sont d’un minimum de 40 heures, qu’il y ait des feux de forêt ou non.

AFP

En principe, les pompiers forestiers travaillent de 8h à 17h, dans un horaire de dix jours de travail consécutifs suivis de quatre jours de congé. Cet emploi du temps varie toutefois inévitablement en fonction des incendies. Ils sont souvent appelés à travailler de jour comme de soir, et à faire des heures supplémentaires.

À la troisième année de service, le salaire moyen varie entre 32 000$ et 61 000$ pour cinq mois de travail, en tenant compte des heures supplémentaires et de l’ancienneté.

Les études requises

Il n’existe pas de formation spécifique dans les institutions d’enseignement pour accéder au métier de pompier forestier.

Les personnes embauchées par la SOPFEU doivent détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP), d’études collégiales (DEC) ou un baccalauréat (BAC) dans l’un des domaines suivants:

Foresterie, faune ou aménagement

Sécurité incendie

Écologie, biologie, environnement ou géographie

Loisir ou tourisme d’aventure

Autre domaines connexes jugés pertinents

Les candidats peuvent aussi accumuler un minimum de trois années d’expérience de travail en forêt. Un niveau de scolarité plus élevé facilitera également la progression de la carrière.

Ils sont d’abord soumis à une entrevue, puis à un examen médical et à un test physique. Puis, une fois embauchés par la SOPFEU, c’est l’organisation qui se charge de la formation.