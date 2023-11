Ne mettez jamais les batteries et piles au lithium au bac ni à la poubelle

Partager







Lorsque notre pile ou batterie est morte, on la met au bac de récupération ou pas ? La réponse est simple : jamais. On ne les jette pas à la poubelle non plus puisqu’elles contiennent des métaux lourds qui pourraient avoir des impacts environnementaux fort désagréables. On vous explique comment vous en départir de façon sécuritaire et efficace.

Tout d’abord, il y a une différence entre une pile et une batterie. La pile est souvent à usage unique, mais on en voit de plus en plus qui sont rechargeable et contiennent du lithium. C’est souvent une AA, une 9 volts, une C ou une D. Comment s’en débarrasser ? Consultez le site Appel à Recycler afin de trouver l’endroit le plus près de chez vous pour en disposer de façon sécuritaire, souvent une pharmacie, une quincaillerie ou une épicerie. C’est aussi facile d’acheter ce genre de produit que de s’en débarrasser en fin de vie.

Fait intéressant, selon Appel à Recycler qui gère le programme de collecte et de recyclage de piles et de batteries au Canada, en 2012, on parlait de 5 000 tonnes métriques de piles et de batteries collectées et recyclées. Aujourd’hui, 11 ans plus tard, ce chiffre a facilement triplé. Pour vous donner une image, le poids de notre consommation de batteries et de piles est donc passé de l’équivalent de 1 000 éléphants par année à plus de 3 000 éléphants chaque année.

Les batteries, quant à elles, sont souvent plus grosses, plus lourdes et accompagnées d’un fil afin de les recharger. Elles sont vraiment partout dans nos vies : outils de construction, montres, jouets pour enfants, appareils électroniques comme les cellulaires, les tablettes, ordinateurs portables et même les manettes de jeux vidéo.

On en dispose de la même façon que les piles, dans un point de dépôt près de chez nous identifié sur le site Appel à recycler ou à l’écocentre le plus près de chez vous (pour le trouver, rendez-vous sur le site web de votre municipalité).

Piles et batteries au recyclage: risque d’incendie

Si vous déposez vos piles ou vos batteries au lithium dans votre bac de récupération à la maison, voici ce qui risque d’arriver : elles peuvent prendre feu si elles sont écrasées, perforées ou exposés à l’eau. Ça peut arriver durant le transport du contenu de votre bac ou au centre de tri, lorsque la pile ou la batterie fait un tour dans les équipements.

Ça devient fort probable grâce au fameux triangle du feu :

- Source de chaleur : réaction chimique lorsque la pile entre en contact avec un liquide ou lors de l’opération de la machinerie et des équipements ;

- Oxygène : il y a de l’espace dans un centre de tri, donc beaucoup d’oxygène ;

- Combustible : 60% de la matière qui entre dans un centre de tri est du papier et du carton. C’est tout explosif ou inflammable !

Selon un rapport de la Fire Rover datant de mars 2021, les frais annuels reliés aux incendies causés par les batteries et les piles au lithium au Canada et aux USA seraient de l’ordre de 1,2 milliard US $ chaque année. Et au cours des 5 dernières années, le nombre d’incendies causés par les piles et les batteries a augmenté de 93%, selon l’organisme.

Récupérer vos piles et vos batteries de façon sécuritaire

On les accumule dans un pot de plastique rigide, avec des trous. Les mettre dans une vieille canisse de métal, c’est vraiment une mauvaise idée. On recommande de protéger les bornes des piles avec du ruban adhésif pour pas qu’elles entrent en contact avec les autres et provoquent un incendie chez vous. Vous ne seriez pas plus avancé. Si vous avez des piles qui coulent, plongez les dans le sable. Rassemblez une bonne quantité de piles et allez les portez au bon endroit dédié. Ainsi, les composantes seront recyclées efficacement.