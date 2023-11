Décès de Karl Tremblay: un animateur de radio critique la Gazette et Marie-Marie Withenshaw s'en mêle

Partager







Dans un message qui a beaucoup faire réagir sur X (anciennement Twitter) jeudi, un animateur de radio reprochait aux journaux anglophones de ne pas avoir mentionné le décès de Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants.

«Le décès de Karl Tremblay, icone culturelle des 25 dernières années au Québec, est à la Une de tous les journaux francophones distribué[s] au Québec. Je viens de parcourir The Montreal Gazette, le Globe and Mail et le National Post, et il n'y a pas un traître mot sur le sujet», a écrit l’animateur du 98,5FM, Louis-Philippe Guy.

«Même pas un petit encart de bas de page à côté des annonces classées, sweet f*cking nothing», poursuit-il dans sa publication qui a fait énormément réagir.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a partagé, comme bien d'autres, son désarroi de voir le leader des Cowboys absent des médias anglophones.

«Incroyable...», a-t-elle écrit.

Incroyable… — Catherine Fournier (@CathFournierQc) November 16, 2023

Dans les commentaires, d'autres personnes ont expliqué la situation par le fait que les journaux anglophones ne seraient pas au courant de la culture québécoise.

«Désinformation»

Certaines personnes ont plutôt défendu les médias anglophones. C'est le cas de l'animatrice Anne-Marie Withenshaw.

«Désinformation. Le journal imprimé devait probablement être bouclé pcq la nouvelle est tombée à 17h. La @mtlgazette a publié ceci [un article] en soirée hier. Au lieu de diviser pour rien un jour où tout le monde est uni pour se rappeler Karl, dit autre chose cr*sse», s'est indignée dans un retweet l’animatrice de C'est juste de la TV.

Désinformation. Le journal imprimé devait probablement être bouclé pcq la nouvelle est tombée à 17h. La @mtlgazette a publié ceci en soirée hier. Au lieu de diviser pour rien un jour où tout le monde est uni pour se rappeler Karl, dit autre chose crisse. https://t.co/7Ay5ALkTTf https://t.co/kvouEwMLrZ — Anne-MarieWithenshaw (@amwithenshaw) November 16, 2023

Anne-Marie Withenshaw, dont le père est anglophone, a également fait remarquer que de nombreuses personnalités anglophones avaient parlé du décès de Karl Tremblay, tout en invitant Louis-Philippe Guy à les suivre sur les réseaux sociaux.

«Mais les suivre détruirait ton argumentaire que les journalistes anglos se cr*ssent de la culture franco, donc je comprends que c’est plus facile de fermer les yeux et dire qu’on est donc des pas fins», a déploré l'animatrice.

@LPGeek mais les suivre détruirait ton argumentaire que les journalistes anglos se crissent de la culture franco, donc je comprends que c’est plus facile de fermer les yeux et dire qu’on est donc des pas fins. — Anne-MarieWithenshaw (@amwithenshaw) November 16, 2023

L’éditeur de la Gazette, Steve Faguy, a pour sa part précisé que l'heure de tombée pour envoyer le journal à l’imprimerie était passée lorsque Les Cowboys Fringants ont annoncé le décès de Karl Tremblay.

M. Faguy a également assuré qu'il serait question de la mort de Karl Tremblay dans l'édition de vendredi de son journal. Et il a tenu parole.

Louis-Philippe Guy a d'ailleurs publié la page couverture de l'édition de ce matin de la Montreal Gazette sur laquelle figure Karl Tremblay.