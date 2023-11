VISITE chez Sarah: un espace industriel réinventé dans Hochelaga-Maisonneuve

Partager







Depuis quelques mois, l'équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites immobilières ou locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs chez-eux pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

• À lire aussi: [VIDÉO] Visite chez Edmund: un condo moderne sur le Plateau à 2400$ par mois

Cette semaine, on prend une pause des logements locatifs et on visite le condo de Sarah situé dans Hochelaga-Maisonneuve. Après avoir longtemps vécu dans Rosemont–La Petite-Patrie, voilà qu'elle est devenue propriétaire en achetant ce condo de deux étages.

Silo 57

Évoquant les plus beaux appartements new-yorkais, cet espace industriel réinventé profite de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Coup de coeur garanti!

Visionnez la vidéo ci-dessus pour réaliser la visite complète!

Votre appart s'attire les éloges également? Inscrivez-le ici.

Combien de pièces y a-t-il dans ton condo?

C'est difficile à dire! Il y a deux étages qui comportent deux grandes aires ouvertes. Au total, on a deux chambres, une salle de bain et une salle d’eau sur deux étages. On n’a pas de balcon, mais on a une terrasse partagée sur le toit avec vue sur le Stade olympique.

Silo 57

Depuis combien de temps habites-tu dans ce condo?

J’habite ici depuis 3 ans. On a fait notre offre le vendredi 13 mars 2020. Oui, oui! C'était au moment où la pandémie éclatait! Il y avait 18 offres contre la nôtre! On a écrit une lettre, et je pense que ça nous a aidés à nous démarquer!

Habites-tu seule ou avec quelqu’un?

Je vis ici avec mon amoureux.

Comment avez-vous trouvé ce condo?

Après l’université, mon copain et moi vivions dans La Petite-Patrie, et c’est vraiment notre quartier préféré à Montréal. Quand on a commencé nos recherches, on ne regardait que dans ce quartier. On a travaillé avec un courtier pour faciliter le processus, et il nous a fait sortir de La Petite-Patrie en nous présentant ce condo. C’était le seul condo qu’on a visité à l’extérieur de notre quartier chouchou, et on a eu un gros, gros coup de cœur. Je pense qu’il souhaitait nous présenter un quartier en pleine effervescence. On est tombé en amour avec l’histoire de la bâtisse. L’immeuble fut construit au début des années 1900. Il a ensuite été transformé en 1990 en un loft d'artistes puis en unités de condo. On trouvait ça très original et on a déposé une offre.

Silo 57

Qu’est-ce qui vous a charmé en premier?

L’escalier en colimaçon! Alors que plusieurs le trouvent dangereux, moi je trouve qu’il ajoute du caractère au condo. Je trouve que les lieux ont une influence new-yorkaise, et c’est ce qui m’a charmé en premier.

À quel prix avez-vous eu le condo?

On a payé 570 000$.

À combien s'élèvent les frais de condo?

Je ne me souviens pas du prix exact, mais je sais que ça tourne autour de 320$ par mois.

Silo 57

Avez-vous fait des rénovations?

Oui! Et c’est toute qu'une histoire!

On a acheté le condo, on l’a ensuite notarié puis on a eu les clés un mois plus tard. Durant ce mois d’attente, un incendie s'est déclaré dans la bâtisse. Les pompiers ont dû défoncer notre unité pour entrer et ils ont tout arrosé. On a dû refaire faire les planchers et la cuisine en entier en essayant le plus possible de conserver le «look» qui nous avait tant charmé. On a attendu 6 mois avant d’emménager dans le condo. C'était pas drôle pentoute !

Silo 57

Qu’est-ce qui a inspiré votre décor?

Deux meubles dans l’aire ouverte du rez-de-chaussée appartiennent à mes grands-parents. Ils les ont depuis les années 60. J’ai fait recouvrir les chaises, et ce fut l’inspiration principale pour la déco. Je répondrais donc que ma déco est inspirée par le «mid-century modern» et le scandinave. J’appelle ma déco: «mid-century meets modern» (le mid-century rencontre le moderne). Éventuellement, on aimerait introduire plus de couleur dans le décor, mais on n’est pas pressés.

Est-ce que votre condo a un quirk (un défaut)?

Bon, c’est sûr que c’est une aire ouverte. Surtout à l’étage, il faut vraiment que tu sois sur la même synergie que l’autre personne si tu veux que la cohabitation fonctionne.

Silo 57

Pourquoi avoir choisi Hochelaga-Maisonneuve?

J’adore Hochelaga-Maisonneuve pour la vie de quartier. C’est un quartier qui est super intéressant et quand même assez central dans la ville. On se trouve à deux pas du parc Maisonneuve et du marché. On profite énormément du commerce de proximité, et c’est juste un quartier où il fait bon vivre.

Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

R: J’en ai tellement! C’est trop difficile. J’adore le café Hélico et le restaurant Hélicoptère. On aime le restaurant Le Flamant qui ne déçoit jamais. La boulangerie Aube, le Biérologue et le studio de yoga Mouvement Imparfait font également partie de mes adresses préférées.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Votre appart s'attire les éloges également? Inscrivez-le ici.

Ne manquez pas ces autres VISITES:

s

s