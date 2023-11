«Je ne parlais que d’anges ou de démons»: quoi faire si un proche nous inquiète sur les réseaux sociaux

Partager







Si un proche se met soudainement à publier des choses inhabituelles – voire bizarres – sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à intervenir. Il vit peut-être un épisode psychotique qui pourrait avoir de graves conséquences et il a besoin d’aide.

Quand Gabriel Morin regarde le compte Instagram qu’il a créé après son premier épisode psychotique, en 2018, il se souvient surtout de la gravité de l’état dans lequel il se trouvait.

«Il y a environ 500 publications que j’ai faites pendant mon délire et que je n’ai jamais effacées. Ça donne une idée de ce qui se passait dans ma tête. J’étais vraiment déconnecté, je faisais mon Jésus. Je ne parlais que d’anges ou de démons», raconte le jeune homme de 23 ans.

«L’anxiété est causée par deux voix mentales. Une est bonne, l’autre est démoniaque», écrivait-il en 2018 pour accompagner une illustration dans laquelle deux hommes nus aux yeux bandés sont trainés en laisse dans les nuages par une entité fantastique.

Entre le 5 et le 30 novembre 2018, 55 publications du genre ont été publiées sur sa page. Des centaines ont suivi dans les mois suivants.

Réseaux sociaux et psychose, un mélange parfois dangereux

Comme Gabriel Morin, les gens qui ont des symptômes psychotiques ont tendance à beaucoup utiliser les réseaux sociaux.

«Ces gens ressentent souvent une grande anxiété. Une des hypothèses, c’est donc que cette utilisation permet des interactions perçues comme plus confortables avec les autres», explique le chercheur en psychiatrie de l’Université McGill, le Dr Vincent Paquin.

Ce dernier a mené une étude portant spécifiquement sur le lien entre les épisodes psychotiques et l’utilisation des médias numériques.

Publier autant sur les réseaux sociaux en période de crise peut cependant avoir des effets négatifs, souligne la Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre à la Clinique JAP du CHUM, qui se spécialise dans la détection et le traitement précoce de la psychose chez les jeunes de 18 à 25 ans.

«On voit que les réseaux sociaux vont souvent nourrir la psychose. Par exemple, on sait que c’est facile d’y trouver du confort dans une philosophie précise. Ça peut créer des idées délirantes ou amplifier celle déjà présente», explique-t-elle.

Le fait de s’exposer au grand jour, notamment lors de moments intimes, peut également être difficile à accepter quand les symptômes psychotiques s’estompent.

«J’ai des jeunes qui se sont complètement coupés de leur famille et de leurs amis, parce qu’ils se sont filmés à de très mauvais moments. J’en ai vu plusieurs. Ils n’allaient plus à l’école ni au travail, ils étaient sur le tapis chez eux», raconte la Dre Amal Abdel-Baki.

L’importance d’agir rapidement

Une personne aux prises avec des symptômes psychotiques qui n’est pas prise en charge à temps est plus à risque de développer des comportements agressifs ou suicidaires.

Sans une intervention rapide, les répercussions sociales ou professionnelles peuvent aussi être importantes. Il faut donc agir rapidement lorsqu’on remarque que quelqu’un adopte des comportements étranges.

«Si la personne se met à ne plus faire ses activités régulières, si elle délaisse les choses qu’elle aime, si elle se met à ne plus dormir, à inverser le jour et la nuit, si on ne la reconnait pas, si elle ne s’occupe plus de son hygiène, qu’elle a un discours décousu ou des idées qui ne collent pas avec la réalité, on intervient rapidement», insiste la professeure titulaire au département de psychologie de l’Université de Montréal, Tania Lecomte.

«Une bonne façon de faire, c’est de nommer notre inquiétude. De parler davantage de sa détresse que de la confronter sur ses idées bizarres», suggère la Dre Amal Abdel-Baki.

Quoi faire si un proche a des comportements psychotiques?

Rappelez-vous d’abord qu’une personne en psychose est surtout un danger pour elle-même.

Si une personne malade a des comportements dangereux, tentez de la manipuler et de de la convaincre d’aller à l’urgence, en lui disant, par exemple, que vous craignez pour sa sécurité, mentionne Tania Lecomte.

Si vous n’êtes pas proche de la personne en question, tentez de joindre un membre de sa famille ou un ami pour lui exprimer votre inquiétude.

Et surtout: restez vigilant! Une personne que vous connaissez pourrait très bien vivre un épisode psychotique.

On estime en effet que 3,5% de la population mondiale en vivra au moins dans sa vie. Le premier épisode survient généralement entre l’âge de 18 et 25 ans, une tranche d’âge qui regroupe plus d’un million de personnes au Québec.

