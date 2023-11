Une impressionnante maison d’architecte mid-century à vendre pour 12 488 000$ à l’Estérel

Partager







Préparez-vous à être épaté! Cette propriété de luxe impressionne par sa taille, son prix et son architecture.

C'est nul autre que le réputé architecte montréalais Roger D’Astous qui signe le style de la résidence située sur une péninsule du convoité Lac du Nord.

Au total, ce sont six chambres, cinq salles de bain, trois salles d’eau et de nombreux et vastes aires de vie commune qui composent ce chef-d’œuvre.

On retrouve le style de l’architecte dans le mélange des matériaux et la forte inspiration de Frank Lloyd Wright, son mentor avec lequel il a étudié.

Une nouvelle section a été ajoutée à la résidence. C’est là qu’on y retrouve la moitié des chambres ainsi qu’un cinéma maison à rendre jaloux!

Ce n’est pas tous les jours que ce type de propriété se retrouve sur le marché immobilier, c’est pourquoi il faut en profiter et admirer ce chef-d’œuvre en photo pendant qu’elles sont en ligne!

C’est la courtière immobilière Renée-Claude Carré qui est responsable de la vente de la prestigieuse maison affichée à 12 488 000$.

Tous les détails ici.

