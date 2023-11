Concours: gagnez une copie du jeu Super Mario RPG!

Partager







C’est bientôt les Fêtes, et Pèse sur start a envie de gâter un lecteur ou une lectrice!

Pour célébrer l'arrivée du jeu Super Mario RPG, Pèse sur start fait tirer une copie physique du jeu tant attendu pour la console Nintendo Switch. Super Mario RPG présente les mêmes rebondissements que le jeu original au Super NES, avec des graphismes et des cinématiques mis à jour qui ajoutent encore plus de charme. Vous pouvez jouer aux côtés de Mario, Peach et Bowser pour restaurer la Route des Étoiles et vaincre la bande de Forgeroi.

Vous voulez tenter votre chance? C’est simple! Pour participer, vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-dessous. Vous avez du 17 novembre jusqu’au 3 décembre, à 23h59.

Formulaire

Règlements

Le concours commence le 17 novembre 2023 et prend fin le 3 décembre 2023 à 23h59. Vous devez avoir 18 ans pour participer. Concours réservé aux résidents du Québec. Tous les champs obligatoires doivent être remplis via le formulaire du concours. Le gagnant sera contacté directement par courriel et aura 48 heures pour réclamer son prix, ou un autre gagnant sera pigé. Le gagnant devra remplir et retourner un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité 24 heures après avoir répondu aux organisateurs.

Super Mario RPG sort le 17 novembre 2023 sur la Nintendo Switch. Pour en savoir plus, visitez le site de Nintendo Canada.