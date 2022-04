«365 Jours: Le lendemain»: la suite s'annonce encore plus chaude (bande-annonce)

Partager







Le film 365 jours, ou 365 Dni, avait fait jaser lors de sa parution sur Netflix, en 2020. La prémisse du chef mafieux qui force une femme à rester captive de lui pendant 365 jours en avait fait sourciller plus d’un, mais force est de constater que l’histoire a attiré assez d’adeptes pour justifier une suite.

Nommé 365 Jours: Au lendemain, cette deuxième mouture s’annonce aussi sexy que la première, sinon plus, si on se fie à la bande-annonce qui est sortie tout récemment!

Intrigués? On vous dit tout sur ce qui vous attend avec cette suite!

Quels sont les acteurs de 365 Dni 2?

On y retrouve les deux acteurs principaux de la première mouture, Anna-Maria Sieklucka et Michele Morrone qui reprennent leurs rôles respectifs de Laura et Massimo.

Un troisième joueur s’ajoute dans l’histoire, Marcelo, campé par Simone Susinna.

Quelle est l’histoire de 365 Jours: Au lendemain?

Le film se base sur les livres de l’autrice polonaise Blanka Lipinska. Dans le deuxième tome, Massimo et Laura refont leur vie ensemble. Il apprend qu’elle est enceinte, puis le couple se marie. Toutefois, leur histoire d’amour et de bonheur est de courte durée, puisqu’un troisième protagoniste, Marcelo Matos, kidnappe à son tour Laura. Cette dernière, comme avec Massimo, développe des sentiments pour son bourreau... eh oui, encore une fois!

Quelle est la date de sortie de 365 Dni 2?

Vous pourrez découvrir ce qui se trame avec le couple sensuel qui ne fait pas l’unanimité dès 27 avril.

Capture d'écran YouTube

Où puis-je écouter la suite de 365 Jours?

La série de films basés sur les livres du même nom est diffusée en exclusivité sur Netflix.

Capture d'écran YouTube

