42 somptueuses photos de vedettes internationales en bikini pour nous faire oublier le temps gris

On sent que la fin de l’été approche avec ses jours plus gris, mais pour contrer la grisaille, on peut compter sur nos vedettes préférées qui montent les degrés d’un cran en prenant des poses torrides en bikini sur les réseaux sociaux.

Des tendances bien claires se sont dessinées en ce qui concerne les bikinis à l’honneur cet été: microbikini, motifs imprimés, coloris acidulé... Peu importe le style adopté, une règle était de mise: assumer son corps en dévoilant le plus de peau possible!

Les vedettes se sont amusées à partager des clichés ensoleillés sur Instagram en train de se la couler douce dans des endroits dignes de cartes postales. On adore leurs looks de plage révélateurs.

Voyez les plus belles photos de vos stars internationales favorites en bikini cet été!

Le microbikini

S’il y avait bel et bien UNE tendance qui a fait l’unanimité durant la saison estivale, c’est le bikini miniature. Plus petit pouvait-il être, plus satisfaites étaient les vedettes.

1. Dua Lipa

2. Hailey Bieber

3. Dixie D’Amelio

4. Millie Bobby Brown

5. Madison Bailey

6. Charlotte Cardin

7. SJ Bleau

8. Justine Skye

9. Ashley Benson

10. Maddie Ziegler

11. Alexis Ren

L’esthétique tomato girl

Appelez les pompiers, car ces stars ont mis le feu à Instagram! Incendiaires en bikini rouge hypnotisant, elles incarnaient la tendance romantique tomato girl à la perfection.

12. Kendall Jenner

13. Alix Earle

14. Lana Condor

15. Hannah Meloche

16. Haley lu Richardson

17. Victoria Justice

Le coloris acidulé

Les vedettes s’étaient passé le mot en choisissant LA couleur vitaminée de l’été, soit le vert limette qui ajoutait la petite touche pétillante à leur bronzette.

18. Kylie Jenner

19. Tommy Dorfman

20. Miley Cyrus

21. Sofia Richie

22. Shay Mitchell

Les cordelettes à l’avant-plan

Il n’y avait aucune limite cet été à agencer nos maillots de manières différentes. Ainsi, les cordelettes d’un même bikini, une fois «twistés» autrement, offraient des looks épatants.

23. Madelyn Cline

24. Selena Gomez

25. Ester Exposito

26. Storm Reid

27. Madison Rayes

28. Clara Berry

29. Quenlin Blackwell

30. Emma Roberts

Les motifs imprimés

Les vedettes internationales plus audacieuses n’ont pas eu froid aux yeux en arborant des motifs géométriques ou des rayures néon afin d’attirer l’attention.

31. Camila Cabello

32. Angèle

33. Gigi Hadid

34. Vanessa Hudgens

35. Delilah Belle

36. Zara McDermott

37. Emma Brooks

Le crochet

C’est à se demander si les stars se sont souvenues des cours de tricot de leur grand-mère en sortant aiguilles et pelotes de laine pour confectionner leurs bikinis en crochet. Achetés ou faits à la main de façon artisanale, ces maillots au look boho leur allaient à ravir.

38. Bella Thorne

39. Addison Rae

Le décolleté plongeant

Les hauts de bikinis échancrés conféraient une allure des plus sensuelles à nos vedettes préférées. Leurs sorties estivales étaient vite rehaussées!

40. Halle Bailey

41. Maitreyi Ramakrishnan

42. Demi Lovato

