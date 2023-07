50 photos à couper le souffle d’influenceuses québécoises en bikini à l’été 2023

Partager







C’est à se demander si le temps caniculaire est réellement dû aux degrés extérieurs ou s’il est causé par certaines influenceuses qui s’amusent à monter la température. Vous manquez d’air? On s’excuse à l’avance, car 50 vedettes québécoises vous couperont tout simplement le souffle dans leurs plus beaux bikinis.

Plusieurs styles de bikinis se retrouvent au sommet des tendances estivales de 2023. On dévoile beaucoup de peau, on assume les motifs et on s’amuse avec les couleurs néon.

Partageant des clichés ensoleillés en maillot de bain sur Instagram, vos influenceuses préférées se la coulent douce un peu partout dans le monde en prenant des poses plus torrides les unes que les autres.

Voyez les plus belles photos de vos stars québécoises favorites en bikini cet été!

Le microbikini

Le bikini de format miniature est à l’honneur cette année! Nombreuses sont les fans du microbikini pour la saison chaude, comme celui-ci permet un bronzage optimal avec ses fines cordelettes. Ne couvrant que le minimum, il confère une allure sexy à celles qui le portent.

1. Charlotte Cardin

2. Amanda Boily

3. Milaydie Bujold

4. Angie Augustin, alias «Citron Rose»

5. Florence Belzile

6. Marilou Bélanger

La tendance barbiecore

Si vous pensiez que la tendance barbiecore était reléguée aux oubliettes, vos influenceuses préférées prouvent le contraire! Le rose associé à l’esthétique de Barbie est toujours omniprésent pour créer les plus beaux looks de plage.

7. Emi Hebert

8. Sophia-Rose Labbé

9. Virginie Latour

10. Megan Guénard

Le bikini à l'envers

Pourquoi porter un maillot triangulaire classique d’une seule façon lorsqu’on peut le transformer en le tournant? Influenceuses influencées: oui, c’est possible! Leur inspiration du bikini à l’envers provient de stars telles que les sœurs Jenner et Hailey Bieber.

11. Jessika Dénommée

12. Maud Poulin

13. Ophélia Nagar

La tendance florale

Même si cette tendance ne fait pas l’unanimité, étant considérée comme «kitsch», les motifs, imprimés floraux et tissus de rosettes juxtaposés sur un bikini sont pourtant un peu partout. Souvent noués avec des boucles, ces bikinis offrent un style rempli de douceur.

14. Emy-Jade Greaves

15. Noemy Petit

16. Megan Cyr

17. Amelie Henry

18. Noémie Lacerte

19. Sade Mowatt

Le bikini acidulé

Pour faire comme toutes les stars qui adoptent le bikini acidulé, certaines influenceuses d’ici choisissent également LA couleur vitaminée de l’été: le vert limette qui fait tourner tous les regards par son coloris pétillant.

20. Ludivine Reding

21. Maïté Auguste

22. Tracy Valentine

23. Ines Lalouad

Le bikini style lingerie

Si quelques-unes de vos vedettes préférées semblent en amour, c’est l’effet que suscite le bikini style lingerie qui met la romance à l’avant-plan. Souvent composé de bordures en dentelle, ce bikini est le plus délicat de tous.

24. Sophie Nélisse

25. Marie-Anne Labrie alias «Pinklablonde»

La tendance Tomato Girl

Après Kylie et Kendall, toutes les deux incendiaires dans leur bikini rouge pompier, d’autres influenceuses du Québec ont pris le relais pour mettre le feu à Instagram! Incarnant l’esthétique Tomato Girl du moment, ces dernières sont plus sensuelles que jamais dans ce rouge hypnotisant.

26. Rubie Michelle

27. Laura-Gabriel Peyramaure

Le bikini côtelé

En plus d’avoir la cote actuellement, le bikini côtelé est hyper confortable. La texture crée de la dimension et épouse parfaitement le corps des demoiselles qui l’arbore.

28. Vanessa Duchel

29. Rosalie Lessard

30. Alexane Pelletier

31. Khate Lessard

La tendance du crochet

Vêtues de bikinis en crochet, vos influenceuses favorites ont-elles sorti aiguilles et pelotes de laine? Mystère! Dans tous les cas, le côté artisanal leur procure un air bohème à souhait.

32. Lucie Rhéaume

33. Izzi Poopi

Les sous-vêtements apparents

Alors que la tendance de la brassière apparente revient en grande pompe, le bikini style soutien-gorge prend également sa place en tête de liste.

34. Cindy Cournoyer

35. Elody Petit

36. Marie-William Bourgeois

37. Rym Nebbak

38. Camille Felton

Les décolletés plongeants

D’autres influenceuses assument les décolletés plongeants et optent donc pour des hauts de bikinis très échancrés.

39. Elisabeth Rioux

40. Julie-Anne Ho

41. Sarah Ostiguy

42. Fabienne Laferrière

43. Marina Bastarache

44. Stacey Gianno

45. Maude Lavoie

46. Pascale de Blois

47. Claudie Mercier

Le détail qui fait toute la différence

Celles qui ont le souci du détail adorent les bikinis simples, avec un petit plus, comme un léger nœud au niveau du buste.

48. Noémie Marleau

49. Sandrine Séguin

50. Bianca Pilon

