Voici 7 bars sportifs où s’époumoner sur du Rihanna à la mi-temps du Super Bowl

Si vous cherchez un endroit où attraper la mi-temps du Super Bowl, le 12 février prochain, et faire votre meilleur lip-sync sur les chansons à succès de la fabuleuse Rihanna (ou voir le match, c’est selon), cette liste est pour vous.

Voici donc 7 bars sportifs où écouter la mi-temps du Super Bowl:

Installé depuis déjà 60 ans sur la rue Peel, le Peel pub est une institution montréalaise. On s’y rejoint avant, pendant et après les matchs sportifs pour une ambiance festive et un menu fort intéressant.

1196, rue Peel

On retrouve à cette microbrasserie du Mile-End une ambiance sans prétention et conviviale où il fait bon se réunir entre amis. Sachez que le bar organise un événement “Bières, Wings and Fun” spécialement pour le Super Bowl et qu’il sera possible d’y voir le match en sirotant une bière artisanale et en mangeant de traditionnelles ailes de poulet.

273, rue Bernard Ouest

Sans être un bar sportif à proprement dit, La Taverne Atlantique organise cette année une soirée festive avec menu spécial en l’honneur du Super Bowl. L’adresse du Mile-Ex est réputée pour ses soirées arrosées dans un magnifique décor.

6512, avenue du Parc

Grâce à ses écrans géants, à ses tables de billard et à son emplacement clé (le bar est littéralement à 10 secondes à pied du métro Mont-Royal), le Fitzroy est une adresse très appréciée pour aller encourager son équipe sportive préférée. On peut également y prendre une bouchée et célébrer, cocktail à la main.

551, Avenue du Mont-Royal E

Touristes et locaux apprécient le McLean’s Pub depuis plus de 25 ans pour son ambiance chaleureuse et gaie. Le bar irlandais est logé sur la rue Peel, dans une bâtisse centenaire où ont été célébrées de nombreuses victoires et pleurées de nombreuses défaites.

1210, rue Peel

Au Bruno Sport Bar, tous les sports sont célébrés. Que vous soyez fans d’événements sportifs ou non, l’ambiance qui règne dans cet établissement lors des matchs à elle seule saura vous faire apprécier les moments passés entre ses murs.

313, Rue Beaubien E

À mi-chemin entre le pub traditionnel anglais et le lounge moderne, cette adresse du sud-ouest de Montréal diffuse plusieurs matchs sportifs. On visite également le Burgundy Lion pour leur impressionnante sélection de whisky et leurs événements de dégustation.

2496, rue Notre-Dame Ouest

