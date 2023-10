Voici 7 incontournables dans les Cantons-de-l'Est

Partager







La région touristique des Cantons-de-l'Est se caractérise par des paysages géniaux, de petits villages pittoresques, des hébergements chaleureux et des expériences gourmandes hors du commun!

• À lire aussi: Le café Caron & Frères ouvre une deuxième adresse à Knowlton

• À lire aussi: [VIDÉO] Vanessa Pilon nous fait découvrir une magnifique expo extérieure en Estrie

• À lire aussi: Voici LA cantine à essayer absolument lors de votre prochain «roadtrip» en Estrie

1. Knowlton

Dans ce village, l’un des plus beaux du Québec, vous comprendrez ce que l’on entend par « une impression de Nouvelle-Angleterre ». Cette petite localité qui accueille une communauté d’estivants fortunés se marie admirablement au paysage. Quelques boutiques et restaurants charmants y agrémentent également la balade des visiteurs. Le lac Brome est populaire auprès des amateurs de planche à voile, qui bénéficient d’une petite plage en bordure de la route à l’approche de Knowlton.

Crédit photo: Tourisme Cantons-de-l'Est

2. Lac Memphrémagog

Long de 44,5 km, mais d’une largeur variant entre seulement 1 km et 2 km, le lac Memphrémagog n’est pas sans rappeler les lochs écossais. Il possède même son propre monstre marin, baptisé Memphré, que plusieurs jurent avoir aperçu depuis 1798. La portion sud du lac, non visible depuis Magog, est située aux États-Unis. Les amateurs de voile seront au paradis, puisqu’il s’agit de l’un des meilleurs endroits pour ce sport.

Crédit photo: Sébastien Larose

3. Saint-Benoît-du-Lac

Le territoire de cette municipalité, la plus petite des Cantons-de-l’Est, correspond exclusivement au domaine de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, fondée en 1912 par des moines bénédictins. L’ensemble comprend le monastère, l’hôtellerie, la chapelle abbatiale et les bâtiments de ferme. Seuls quelques corridors de même que la chapelle sont accessibles au public. À l’extérieur de la chapelle, on peut goûter quelques instants la vue du lac Memphrémagog dont bénéficient les moines à longueur d’année.

Crédit photo: Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

4. Sherbrooke

Principale agglomération de la région, Sherbrooke est implantée sur une série de collines de part et d’autre de la rivière Saint-François, ce qui accentue son aspect désordonné. Malgré sa vocation plutôt industrielle, la ville compte plusieurs bâtiments d’intérêt, pour la plupart concentrés sur la rive ouest. La ville accueille notamment une importante université de langue française, fondée en 1952, et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

Crédit photo: Destination Sherbrooke

5. Route des vins Brome-Missisquoi

Le circuit officiel de la Route des vins Brome-Missisquoi vous permet de découvrir 22 vignobles représentant à eux seuls 60% de l’ensemble de la production viticole de la province! En dehors des périodes d’événements (les vendanges, les portes ouvertes, etc.), téléchargez tout simplement la carte du circuit et laissez-vous guider par vos envies!

Crédit photo: Sébastien Larose, Vignoble et Chapelle Ste-Agnès

6. ASTROLab du Mont-Mégantic

De la fin du mois de mai au début du mois de novembre, vivez une soirée magique à l’ASTROLab! Les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, initiez-vous à l’astronomie grâce à des présentations multimédia et à l’observation au télescope de la voûte céleste. La danse des astres et le voyage de la lumière n’auront plus aucun secret pour vous!

Crédit photo: Sébastien Giguère

7. Foresta Lumina

Situé dans la Parc de la Gorge de Coaticook, Foresta Lumina est un sentier multimédia mettant en valeur la beauté du paysage grâce à des effets sonores et visuels impressionnants! Le parcours est divisé en 7 zones distinctes: la créature, le diable, le portail, le tonnerre, les fées, l’arbre et l’esprit de la forêt. Du Jardin des Souhaits à la Berge enchantée, chacun parcourt le trajet à son propre rythme en s’imprégnant de la magie du site.

Crédit photo: Mathieu Dupuis

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s