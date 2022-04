Aldo présente une collection Disney digne d'un conte de fées

Partager







Miroir, miroir, qui a les plus belles chaussures de toutes? Ce sera vous avec la nouvelle collection Disney chez Aldo!

Les touches scintillantes vous ramèneront à vos rêves d'enfant et vous feront sentir comme dans un conte de fées moderne pour vos sorties et grandes occasions, sans vous transformer en citrouille après minuit. Il y a une chaussure de soirée, une chaussure de ville, une paire de boucles d'oreilles et une pochette pour chacune des princesses proposées.

Découvrez les chaussures et les accessoires de la collection.

Ariel

1. Chaussures Seaslipper - 130$

2. Boucles d'oreilles Seajewel - 30$

3. Espadrilles Seasneakers - 100$

4. Pochette Storybooka - 80$

Jasmine

5. Chaussures Royalslipper - 120$

6. Boucles d'oreilles Royaljewel - 30$

7. Espadrilles Royalsneakers - 100$

8. Pochette Storybookj - 80$

Tiana

9. Chaussures Wishstep - 120$

10. Boucles d'oreilles Wishjewel - 30$

11. Espadrilles Wishsneakers - 100$

12. Pochette Storybookt - 80$

Cendrillon

13. Chaussures Glasssliper - 130$

14. Boucles d'oreilles Glassjewel - 25$

15. Chaussures Striketwelve - 130$

16. Pochette Storybooktwo - 80$

Belle

17. Chaussures Roseslipper - 120$

18. Boucles d'oreilles Rosejewel- 30$

19. Espadrilles Rosesneakers - 100$

20. Pochette Storybookb - 80$

Blanche-Neige

21. Chaussures Snowslipper - 130$

22. Boucles d'oreilles Snowjewel - 30$

23. Espadrilles Snowsneakers - 100$

24. Pochette Storybooksw - 80$

Il ne manque que le château!

s