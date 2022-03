Un dôme de yoga en nature verra bientôt le jour à Tremblant

Partager







Véritable oasis en nature, le Bel Air Tremblant est rapidement devenu une référence dans les Laurentides en matière d'hébergement de luxe.

Bel Air Resort et Residences offre plus de 35 hébergements de vacances allant des dômes de luxe et pods, aux mini lofts et chalets au design moderne. Le site sis sur un terrain de 543 acres, et se trouve à proximité de la station de ski de Mont-Tremblant.

Un luxueux spa avec des salons de massages, des saunas, un bistro, une piscine extérieure (ouverte en été), un jacuzzi, une salle de jeux, un centre de fitness se trouvent sur le site. Parmi les activités sur place, vous pouvez profiter de la tyrolienne, des buggies 4×4, des tours en chiens de traîneaux, de la motoneige, du ski de fond et bien d’autres encore.

Voilà que l'entreprise a récemment fait l'annonce qu'un nouveau dôme bien spécial verra bientôt le jour sur son site. Aménagés afin de pouvoir pratiquer du yoga en symbiose avec la nature, les tapis de yoga seront organisés autour du centre pour pratique absolument unique.

Sur des images publiées sur la page Instagram de Bel Air Tremblant, de magnifiques luminaires en rotin à l'allure bohémienne et un revêtement de bois se trouvent dans le dôme.

Les séances promettent d'être assez intimes puisque moins de 10 tapis sont aménagés dans l'espace. Des cours pour tous les niveaux et tous les styles seront offerts afin de garder votre corps et votre esprit actifs.

Les dates des séances ne sont pas annoncées, mais l'entreprise mise sur l'été 2022 pour lancer cette toute nouvelle expérience.

L'accès au dôme yoga sera d'ailleurs offert aux gens qui résident dans les hébergements du site, mais aussi aux visiteurs extérieurs.

L'entreprise a d'ailleurs aussi fait plusieurs annonces excitantes sur ses réseaux sociaux, dont l'aménagement d'un dôme innovant ressemblant à la coquille d'un escargot et d'un dôme miroir comme le dôme réflexion dans Charlevoix. En attendant, une salle de yoga est disponible dans le Club House du site Bel Air Tremblant pour les personnes qui ont soif d'une séance de yoga en nature.

