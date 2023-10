Voici les meilleures manières de célébrer le Día de los Muertos en 2023

Partager







Le 2 novembre est le jour de la commémoration de tous les fidèles défunts.

Le Día de los Muertos, soit le jour des Morts, est une fête des morts traditionnelle qui provient de la culture mexicaine actuelle. Cette célébration est également présente dans le sud-ouest des États-Unis, notamment parmi la communauté hispanique d'origine mexicaine.

Cette journée mexicaine est par ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Il s'agit d'une fête pleine de signification, de vie et de couleurs, pour honorer les personnes défuntes.

Les festivités mexicaines commencent généralement le 31 octobre et se poursuivent pendant les deux premiers jours du mois de novembre. Dans certaines communautés indigènes, les festivités se déroulent entre le 24 octobre et le 3 novembre.

Si vous souhaitez souligner cette fête d'une façon ou d'une autre, que ce soit par désir d'en apprendre davantage sur cette tradition ou par curiosité, c'est ici:

1. Célébrer la journée au Centre Eaton et au Time Out Market

Les célébrations traditionnelles mexicaines del Día de los Muertos se transportent à Montréal! Le Centre Eaton de Montréal et le Time Out Market s'allient pour célébrer cette fête très significative avec une programmation remplie d'activités hautes en couleur.

Au menu:

10h à 21h: Venez vous prendre en photo devant le tunnel fête des Morts situé devant le magasin Pandora au Centre Eaton de Montréal.

Venez vous prendre en photo devant le tunnel fête des Morts situé devant le magasin Pandora au Centre Eaton de Montréal. 14h - 19h: Maquillage thématique devant le magasin Pandora avec des artistes de maquillage qui donneront vie à votre esprit festif!

Maquillage thématique devant le magasin Pandora avec des artistes de maquillage qui donneront vie à votre esprit festif! 17h - 22h: Laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants de DJ Truwayz au Time Out Market.

Laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants de DJ Truwayz au Time Out Market. 17h30 - 18h45: Performance de Mariachis: Plongez dans l'atmosphère authentique de la tradition mexicaine avec une performance rythmée des Mariachis au Time Out Market.

Performance de Mariachis: Plongez dans l'atmosphère authentique de la tradition mexicaine avec une performance rythmée des Mariachis au Time Out Market. 19h - 20h: Spectacle de Mamselle Ruiz accompagnée de 2 squelettes géants: Laissez-vous séduire par sa voix envoûtante et son talent multidisciplinaire au Time Out Market.

Vous aurez également la chance de découvrir les trois cocktails signature préparés spécifiquement pour l’événement, sur place!

Quand: Le 2 novembre 2023, dès 10h

Prix: Entrée gratuite

Adresse: Le Centre Eaton de Montréal, 705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Québec, H3B 4G5 (Métro McGill, ligne verte)

Le lien vers l'événement est ici

Rien de mieux qu'honorer le talent des mexicains en ce 2 novembre. La populaire boulangerie Carlota demeure l'arrêt obligatoire pour célébrer cette fête de belle façon. Essayez le pan de muerto traditionnel du Oaxaca, brioche moelleuse parfumé à la cannelle et anis. Fabriqués uniquement à partir de farine et d'eau, les caritas ou visages qui ornent les pâtisseries sont toutes fabriquées à la main, puis séchées au soleil pendant 3 jours, et enfin toutes peintes à la main par des artisans locaux d'Oaxaca.

4804 Rue Saint-Urbain, Montréal

3. Festoyer dans le cadre du Festival Día de Muertos MTL

Cette année, le thème principal du Festival Día de Muertos MTL est l’Hommage à nos ancêtres. On retrouve ce thème dans tous les événements, expositions et activités présentés lors de cette édition 2023 qui aura lieu dans plusieurs quartiers de Montréal.

PAAL, une organisation centrée sur la paix, l’amour, l’amitié et la liberté, souhaite apporter à un plus grand nombre de Montréalais la fantaisie, la beauté et la réflexion liée à cette journée particulière.

Au menu:

Des rencontres interculturelles inédites avec des artistes et des pratiques autochtones;

Le 28 octobre de 12h à 18h, le «MANALLI», une véritable expérience immersive pour vivre, comme au Mexique, un grand événement permettant de connaître la tradition des familles mexicaines qui rendent hommage à leurs défunts;

Se balader en vélo avec une Catrina le 21 octobre à 17h, qui entraînera le public en vélo dans le quartier NDG avec l’événement La Catrina roule à NDG. Le public est invité à se déguiser et à se maquiller en Catrina;

Découvrir l'exposition Autels à nos ancêtres au Centre culturel Stewart Hall de la ville de Pointe-Claire, du 16 septembre au 5 novembre. Une vraie célébration du jour des Morts telle qu’on la retrouve encore de nos jours au Mexique;

Des ateliers et des conférences en lien avec cette fête;

Et plus encore!

Quand: Du 21 octobre au 4 novembre 2023

Prix: Événement gratuit pour tout le monde

Adresse: Découvrez les différents lieux des célébrations ici

Découvrez toute la programmation ici

