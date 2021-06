Les meilleurs produits hydratants pour les cheveux

Partager







Si vous souhaitez hydrater vos cheveux, vous devez jeter un œil à notre liste de shampoings, de revitalisants et de masques qui sauront hydrater vos cheveux en profondeur.

Voici plusieurs recommandations de produits hydratants pour vos cheveux secs et endommagés. Peu importe votre type de cheveux, l'hydratation est primordiale pour une belle chevelure.

Ces produits professionnels sont abordables et sauront rendre vos cheveux soyeux et doux!

Shampoing, revitalisant ou masque?

Plusieurs options s’offrent à vous quand vient le temps de choisir le type de produit qui convient le plus à vos besoins.

Si votre chevelure est plus sèche qu'à l'habitude, on favorise une routine hydratante complète, soit un shampoing, revitalisant et un masque.

Par contre, si la sécheresse est saisonnière ou due à une récente coloration, vous pourriez n'ajouter qu'un masque à votre routine. Celui-ci peut-être appliqué environ 1 fois par semaine.

Voici notre top 9 des meilleurs produits hydratants pour les cheveux

1. Shampoing Bain Satin 2 de Kérastase

Prix: 46$ en ligne

Ce shampoing de Kérastase nourrit et hydrate les cheveux en profondeur tout en apportant une brillance intense aux cheveux. Sa formule est conçue pour les cheveux secs et permet de donner un maximum de nutrition. Il est idéal pour entretenir les cheveux endomagés et préserver l'hydratation de la racine jusqu'aux pointes! Avec ce shampoing, votre chevelure sera brillante et douce au toucher!

2. Conditionneur Fondant Magistral de Kérastase

Prix: 49$ en ligne

Le revitalisant fondant magistral est conçu pour les cheveux très abîmé et fin. Il traite les cheveux en donnant une hydratation profonde après l'utilisation du shampoing Bain Satin. Ce revitalisant n'est pas lourd sur les cheveux et il facilite le démêlage. Tout comme le shampoing de la gamme nutritive, il donne de la brillance, un toucher soyeux et il pénètre dans le cheveu pour donner une nutrition intense!

3. Crème Magistral de Kérastase

Prix: 50$ en ligne

Pour réparer les chevelures très abîmées, et aussi les protéger durant la coiffure, on applique ce baume sans rinçage. Après avoir lavé puis essoré nos cheveux, on applique la crème Magistrale en prenant soin de la répartir sur les longueurs et les pointes. Celle-ci va protéger de la chaleur des outils coiffants. On peut aussi l'appliquer en touche finale sur des cheveux secs et coiffés pour une touche d'hydratation supplémentaire!

4. Shampooing Nourrissant Nutrifier de L’Oréal Pro

Prix : 35,95$ en ligne

Le shampoing Nutrifier de la série expert de L'Oréal Pro est conçu pour nourrir les cheveux, il fournit une brillance et une douceur incroyable! De plus, sa formule professionnelle sans silicone améliore aussitôt la texture des cheveux. En effet, ceux-ci seront immédiatement plus souples, car le shampoing permet de traiter les racines jusqu'aux pointes pour réparer la chevelure!

5. Revitalisant Nourrissant Nutrifier de L’Oréal Pro

Prix: 35,95$ en ligne

Ce produit revitalisant nourrissant a les mêmes avantages que le shampoing de Nutrifier de L’Oréal Pro. En effet, son principe est le même, sa formule nourrit, apporte de la brillance et douceur tout en aidant à démêler les cheveux. Ce produit de qualité professionnelle est lui aussi sans silicone!

6. Masque Nourrissant Nutrifier de L’Oréal Pro

Prix: 38,60$ en ligne

Le masque de la série expert de L'Oréal Pro est idéal pour les cheveux secs. Sa formule à base d'huile de coco et de glycérol permet de nourrir les cheveux sans les alourdir. On le laisse agir de 3 à 5 minutes avant de rincer pour apporter de la brillance et de l'éclat à nos cheveux. De plus, ce masque protège les pointes fourchues tout en aidant le démêlage!

7. Shampooing Bain Force Architecte de Kérastase

Prix: 46$ en ligne

Le shampoing Bain de Force Architecte est conçu pour les cheveux abîmés et affaiblis. Sa formule permet de reconstruire et de renforcir la fibre du cheveu à l'aide de ses composés tels que des céramides. Aussi, le produit aide à prévenir les cassures et les pointes fourchues. Les résultats offrent des cheveux plus doux, forts, brillants et protégés!

8. Le revitalisant Ciment Anti-Usure de Kérastase

Prix: 49$ en ligne

Ce revitalisant permet de réparer les longueurs et les pointes usées. Pour de meilleurs résultats, le produit est idéal à utiliser après le shampoing Bain de Force Architecte. Sa formule renforce et restructure la fibre du cheveu et aide à diminuer les cassures. De plus, il donne de la brillance tout en lissant les cheveux!

9. Masque Force Architecte de Kérastase

Prix: 72$ en ligne

Ce produit est un traitement conçu pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Le masque rend les cheveux plus forts et doux. De plus, il donne de la brillance, lisse et revitalise les cheveux! Comme tout masque, on applique une petite quantité sur les cheveux lavés et essorés, ensuite on laisse agir 5 minutes avant de bien rincer. Bien qu'il soit un peu plus dispendieux, c'est un produit très efficace sur lequels plusieurs jurent!

