Lili-Ann De Francesco de «La Voix» a été hospitalisée et voici pourquoi

La chanteuse Lili-Ann De Francesco, révélée au public grâce à sa participation à La Voix en 2015, a partagé une nouvelle préoccupante via son compte Instagram.

En effet, la jeune femme, qui célébrera son 24e anniversaire en novembre prochain, a suscité l'inquiétude parmi ses fans en publiant un court carrousel où elle explique qu'elle est hospitalisée depuis plusieurs jours. Dans sa légende accompagnant cette publication, elle évoque son état actuel.

La comédienne et chanteuse, dont la renommée ne cesse de croître au fil des années, partage son expérience en reconnaissant avoir tenu sa santé pour acquise par le passé, et elle en paie désormais le prix.

Celle qui s'est distinguée lors de la première saison d'Indéfendable l'année dernière est actuellement hospitalisée depuis mercredi dernier en raison de douleurs à l'estomac.

Dans son message sur Instagram, elle se veut rassurante en annonçant une amélioration progressive de son état. Néanmoins, Lili-Ann doit demeurer à l'intérieur des murs du CHUM pendant quelques jours supplémentaires, suite à une intervention chirurgicale à laquelle elle a dû se soumettre.

En effet, au moyen de deux stories publiées sur son compte Instagram, la chanteuse, qui avait déjà évoqué ses crises d'anxiété et son trouble alimentaire il y a quelques années, informe qu'elle a subi une intervention chirurgicale à l'estomac. Bien que l'opération se soit déroulée avec succès, elle admet ressentir une douleur intense.

Story Instagram / Lili-Ann De Francesco

Cependant, les professionnels de la santé l'ont informée qu'il était possible qu'elle quitte (ENFIN) l'hôpital lundi, après quelques rendez-vous avec les médecins. Elle a partagé la bonne nouvelle à ses abonnés!

Story Instagram / Lili-Ann De Francesco

Story Instagram / Lili-Ann De Francesco

Sa famille se trouve à ses côtés pour lui apporter le soutien nécessaire en cette période difficile.

Story Instagram / Lili-Ann De Francesco

Lisez sa publication ci-dessous:

«Je suis actuellement dans un lit d'hôpital pour des problèmes d'estomac, parce que j'ai attendu trop longtemps pour obtenir de l'aide. Je vais bien, mais je suis ici depuis mercredi soir et malheureusement je dois rester quelques jours de plus! Tout ça pour dire qu'il ne faut pas tenir sa santé pour acquise! C'est ce que j'ai fait et j'en paie le prix. Prenez soin de vous mes amours ❤️ Vous êtes la priorité quoi qu'il arrive ❤️»

Story Instagram / Lili-Ann De Francesco

Nous lui envoyons la plus grande dose d’amour et de douceur dans sa convalescence.

