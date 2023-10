Nouvelle Lune en Balance: ce cycle lunaire marque un nouveau chapitre et voici comment

Partager







L'énergie de la Nouvelle Lune du 14 octobre semble marquer de nouveaux départs professionnels ou amoureux.

Un nouveau cycle lunaire se dessine pour le mois d'octobre. Ce 14 octobre à 12h55 débute cette période en Balance où on recherche l'équilibre ainsi qu'un retour à la douceur après un été éclaté et la période de Mercure en rétrograde qui a pris fin en septembre et duquel il a été dur de se remettre.

Cette douceur ne signifiera par contre pas le calme, puisque dès cette mi-octobre, une énergie nouvelle se fait sentir. Changements à peine visibles ou radicaux, voici que les signes de la roue zodiacale seront bouleversés à leur manière avec cette Nouvelle Lune. Certains renoueront avec des désirs enfouis. Écoutez-les et surtout, suivez votre coeur.

Voici comment cette Nouvelle Lune affectera votre signe astrologique:

Signes d'Eau (Cancer, Scorpion, Poisson)

Les signes d'Eau seront mis devant des défis pour cette période de la Nouvelle Lune. Ces sentimentaux vont devoir user d'imagination afin de dire ce qu'ils pensent avec des mots, pas seulement qu'avec des gestes sporadiques.

Signes d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau)

La Nouvelle Lune étant en Balance, les signes d'Air sont bien remués par ce nouveau cycle lunaire. Les signes d'Air ont envie de s'amuser et leur charme est magnétique. Le moral est là et c'est un moment idéal pour se lancer dans des projets, les petits comme les grands.

Signes de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire)

La chaleur des signes de Feu se fait ressentir dans les températures fraîches de l'automne. Le côté rayonnant de ces signes donne envie de se réunir et les signes de Feu font du bien à leur entourage.

Signes de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne)

Ce cycle lunaire est plutôt effervescent pour les signes de Terre, ce qui peut être agréable, mais épuisant. Les signes de Terre multiplient sorties et festivités, mais ne seraient pas contre quelques moments de calme et de sérénité.

Bonne Nouvelle Lune!

