Un resto végane bien-aimé des Montréalais ouvrira une épicerie et un bar à gyozas en septembre

Umami Ramen est réputé pour ses ramens gourmands, son concept izakaya créatif et son bar à saké.

Voilà que ce tout premier restaurant de ramens véganes à Montréal ouvrira une épicerie et un bar à gyozas prochainement – au grand bonheur de plusieurs.

C’est en septembre 2022 que Umami Épicerie devrait ouvrir. Par le biais d’une story Instagram, le Umami Ramen a sondé sa communauté, la semaine dernière, pour savoir si elle savait où se trouverait ce nouveau (et excitant) projet.

Selon notre grand talent de détective, on pense que Umami Épicerie se situera dans l’ancien local du Kim Lam, sur l’avenue Mont-Royal Est. Il est inoccupé depuis un bon moment déjà.

Voilà un moment que des foodies se procurent les produits d’inspiration japonaise du Umami dans quelques épiceries, dont certaines ont pignon sur rue à Montréal.

Grâce à cette ouverture, vous pourrez désormais dénicher au même endroit les incroyables bouillons à ramen, les nouilles fraîches (ramen et udon), les gyozas véganes et les sauces qui font la réputation du restaurant, mais aussi des produits japonais plus nichés. Un comptoir take-out et quelques tables à l'intérieur seront disponibles pour les personnes qui souhaitent attraper un repas sur le pouce.

Tous les produits de l'entreprise sont préparés à base de plantes et sont écoresponsables. Les produits sont vendus en vrac, dans des contenants consignables, recyclables ou compostables. Ils sont tous frais et conçus à Montréal.

Cette nouvelle adresse du Plateau-Est proposera d'ailleurs un bar à gyozas véganes, ces fameux dumplings japonais. Plusieurs variétés seront offertes.

Plusieurs ne tiennent plus en place depuis l’annonce de l’ouverture de cette épicerie. En attendant, on vous encourage à essayer les ramens et les classiques japonais du Umami Ramen dans le Mile-Ex, si ce n’est pas déjà fait. Une grande terrasse ensoleillée y est aménagée durant les mois d’été.

Umami Ramen

6660, rue Clark, Montréal

Umami Épicerie

Ouverture prévue en septembre 2022

