Pleine Lune de Sang en Taureau ce 28 octobre: ses effets sur votre signe zodiaque

Le cycle lunaire que l'on vit sera à son apogée alors que la lune sera pleine et qu'elle reflètera l'ombre de la terre, donnant une couleur rousse.

À partir de 17h39, ce samedi 28 octobre, vous pourrez observer la phase de pénombre d'une éclipse lunaire partielle, celle de la Pleine Lune de Sang en Taureau, également nommée Pleine Lune du chasseur. Au Québec, on ne pourra voir totalement l'éclipse qui se produira, mais nous ne serons pas en reste. Ce moment du cycle lunaire est une période propice aux remises en question, non pas dans un but de douter de tout, mais bien dans l'intention d'avancer et de laisser aller ce qui ne vous convient plus.

En plus d'être en parfait alignement avec la fin de semaine des fêtes d'Halloween, cette Pleine Lune est un bon moment pour s'écouter, faire confiance à son intuition, être attentif à ses rêves. La Pleine Lune étant en Taureau, tous pourront ressentir les caractéristiques du deuxième signe de la roue zodiacale, soit la stabilité, la persévérance et les plaisirs sensoriels.

Voici comment chaque signe astrologique sera influencé par la Pleine Lune de Sang du 28 octobre.

Bélier (21 mars au 19 avril) : Les Bélier, prenez cette décision qui vous trotte dans la tête depuis trop longtemps. Prendre la décision est la première étape, le reste se placera en temps et lieu.

Taureau (20 avril au 20 mai) : La Pleine Lune étant dans votre signe, Taureau, vous serez particulièrement affectés par celle-ci. La Pleine Lune doublée de l'éclipse vous trouble et vous titille. Transformez ces doutes en actions.

Gémeaux (21 mai au 21 juin) : Les Gémeaux, vous aurez tout avantage à donner une chance à ce qui se présente. Vous pourriez être surpris par les résultats.

Cancer (22 juin au 22 juillet) : Cancer, écoutez bien. Ce projet qui vous garde parfois éveillé à l'idée de le démarrer ou pas, c'est le moment de le concrétiser.

Lion (23 juillet au 22 août) : Pour les Lion, ça chahute. Un squelette dans le placard pourrait désirer faire son apparition en cette fin de semaine de célébrations d'Halloween.

Vierge (23 août au 22 septembre) : Vierge aux désirs bouillonnants, faites les premiers pas pour mettre des projets sur pied. Aucune boule de cristal ne peut vous dire d'avance si les projets fonctionneront. Vous devez agir pour le savoir.

Balance (23 septembre au 23 octobre) : Votre saison vient à peine de se terminer que vous êtes maintenant plus facilement tourmentés et dans les questionnements. Pourtant, vous avez encore les outils pour avancer. Faites les pas qui vous séparent d'opportunités à saisir.

Scorpion (24 octobre au 21 novembre) : Symboliquement, les Scorpion sont également particulièrement touchés, avec les Lion, par cette période du cycle lunaire. Après vous être débarrassés des poids qui vous pèsent depuis quelque temps, vous aurez des ailes à nouveau.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre) : Ce cours auquel vous hésitez à vous inscrire, cette passion qui vous guette du coin de l'oeil, mettez-y du coeur et de l'énergie et le retour pourrait vous remplir de fierté.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier) : Le signe de Terre Capricorne, c'est vous? Peut-être alors avez-vous des vertiges par rapport à toutes les opportunités que vous acceptez, mais qui vous mettent hors de votre zone de confort. Toutefois, ceux-ci vous feront sortir gagnants à long terme.

Verseau (20 janvier au 18 février) : Les Verseau risquent de voir certains fantômes revenir les hanter, alors que vous croyiez que ceux-ci étaient vaincus. Avez-vous vraiment demandé pardon à ceux qui pourraient en bénéficier?

Poissons (19 février au 20 mars) : Des envies de changements occuperont les pensées de plusieurs Poissons. C'est votre cas? Un pas à la fois, donnez-vous des objectifs pour évoluer et semez des graines. Les résultats seront vôtres avec le temps.

