Sarah-Jade Bleau ravissante dans une exquise séance photo sans le haut

La Montréalaise a montré à qui veut bien le constater qu'elle n'a pas froid aux yeux. C'est sans le haut qu'elle s'est présentée sur Instagram.

La jeune femme aux 1,6 million d'abonnés sur la plateforme de partage de photos a donné son maximum dans une séance photo aux allures particulièrement intimes. Devant un décor entièrement blanc, Sarah-Jade s'expose à sa communauté avec une culotte bouffante en satin et dentelle et rien de plus, si ce n'est qu'une massive paire de boucles d'oreilles.

Dans ces clichés laissant transpercer une certaine vulnérabilité, Sarah-Jade cache sa poitrine à l'aide de ses longs cheveux soyeux et de ses bras. Les lignes de bronzage ajoutent un élément à la tenue plus que simple de la star des réseaux sociaux.

Osant plus que jamais en couvrant ainsi sa poitrine, Sarah-Jade montre de tous les angles sa plastique de danseuse professionnelle.

Ça n'est pas le seul tableau auquel les fans de la Québécoise ont eu droit lors de ce moment en studio. SJ a également pris quelques photos en sous-vêtements noirs avec une photo d'elle projetée sur le décor.

Encore une fois, les abonnés de Sarah-Jade ont été épatés devant autant de beauté, mais ce n'est pas tout. Vêtue d'un ensemble de marque T Label, la tiktokeuse a continué de jouer les mannequins.

Les photos épatantes ont toutes été capturées par la photographe Perazna, qui a su figer la beauté de SJ le temps de cette longue séance. Le résultat est sublime!

