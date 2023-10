Taylor Swift répond franchement aux rumeurs LGBTQ+ à son sujet

Partager







La méga star a lancé son album réenregistré 1989 et a adressé les rumeurs de relations avec ses amies féminines en prologue.

La plus grande star de la pop du moment est scrutée dans les moindres faits et gestes de son quotidien. Évidemment, la popularité de Taylor Swift vient avec plusieurs rumeurs et théories d'internautes qui se font des scénarios en décortiquant les chansons, les apparitions publiques de Taylor et tout ce qui la touche. Taylor est dans l'oeil public depuis maintenant près de 15 ans et plusieurs bruits ont couru à son sujet.

Une des théories marquant le plus l'imaginaire est celle où Taylor aurait fréquenté, et plus si affinités, quelques-unes de ses amies, dont la célèbre mannequin Karlie Kloss. Depuis plusieurs années, une pensée commune d'internautes est celle de croire que Taylor serait secrètement dans la garde-robe. Un nom a même été attribué à cette théorie, soit «Gaylor».

Chaque fois qu'elle passait du temps avec la gent masculine, les médias et les internautes trop investis ont assumé qu'il y avait des étincelles et une histoire de flirt ou d'amour entre Taylor et la personne. Taylor croyait qu'il en serait tout autre si elle se concentrait sur ses copines, mais l'histoire s'est répétée, avec des insinuations de fréquentations plus qu'amicales.

Avec la refonte de 1989 dont la sortie était à minuit ce vendredi, Taylor a désiré remettre les pendules à l'heure à propos de sa présumée sexualité. En prologue, la vedette de 33 ans est allée droit au but. «J'ai juré d'arrêter de dater et j'ai décidé de focaliser seulement sur moi, ma musique, mon épanouissement et mes relations amicales féminines. Si je ne sortais qu'avec mes amies féminines, les gens ne pourraient sensationnaliser ou sexualiser le tout - vrai? J'apprendrai plus tard que les gens peuvent et le font.»

Depuis longtemps, Taylor Swift affirme être supportrice de la communauté LGBTQIA+, mais affirme également être hétérosexuelle. De plus, Taylor est en couple avec le joueur de football Travis Kelce, des Chiefs de Kansas City. Tout ça a le mérite d'être clair.

