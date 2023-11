Timothée Chalamet serait à Montréal pour un tournage et voici où vous pourriez le croiser

Partager







L'acteur franco-américain serait présentement en tournage dans la métropole pour incarner le chanteur Bob Dylan dans un biopic.

Selon certains bruits, Timothée Chalamet aurait été aperçu dans les rues du Vieux-Montréal, un décor propice au long-métrage sur les premières années du chanteur mythique. Aucune photo n'a été publiée, mais la rumeur va bon train avec quelques personnes indiquant avoir vu de leurs propres yeux le copain de Kylie Jenner.

Repoussé en raison de la pandémie, le tournage de A Complete Unknown a débuté en août dernier, alors qu'il devait prendre place en 2020. Timothée Chalamet y incarne un jeune chanteur qui, à son arrivée à New York, n'avait que 19 ans. La ressemblance entre le chanteur et l'acteur est assez frappante! Bob Dylan a conquis l'industrie et le public avec des textes engagés et un style inimitable. Pour ce rôle, Timothé lui-même interprèterait les chansons du début de carrière de ce chanteur culte.

C'est le cinéaste James Mangold, qui a notamment travaillé sur Walk The Line en 2005, film sur la vie de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix qui planche sur le film tant attendu. La date de sortie, le titre officiel du film et plusieurs détails restent encore à confirmer.

Courez vite vers le Vieux-Montréal pour voir l'acteur le plus prisé du moment!

