Voici comment la Nouvelle Lune en Bélier du 21 mars va vous affecter

L'un des rendez-vous les plus magiques de la saison naissante nous attend le 21 mars 2023. La Nouvelle Lune en Bélier est à nos portes!

Que représente la Nouvelle Lune en Bélier?

Mars est un mois particulièrement intense. Bien qu'il représente la confrontation, il représente aussi le renouveau grâce à l'équinoxe du printemps et une fraîcheur dans nos vies avec la Nouvelle Lune en Bélier du 21 mars.

La Nouvelle Lune à venir est également appelée Ostara chez les sorcières ou encore Nowruz chez les Perses. L'arrivée de cette lune en Bélier se tient au même jour que l'arrivée du Soleil en Bélier, représentant la force et la passion. C'est donc le moment idéal de revenir à ce qui nous fait vibrer et d'écouter ses désirs.

L'élément Feu régira cette période, nous invitant à plonger, oser et prendre action, créer des étincelles et allumer un brasier ardent de nos projets les plus fous. C'est le temps de revivre après la saison froide et la motivation est au rendez-vous.

Bien que tous les signes astrologiques soient ébranlés par des impulsions et des remises en question pour avancer, trois signes seront particulièrement mis de l'avant.

Gémeaux

les Gémeaux seront propulsés dans la nouveauté par rapport à leur vie sociale. Un changement dans le groupe d'amis, un rapprochement inattendu, toutes les cartes sont sur la table. Si par hasard vous avez un projet lié aux communications ou à la technologie en tête, c'est le temps de vous lancer.

Scorpion

Votre vie professionnelle sera impactée fortement par la Nouvelle Lune en Bélier, chers Scorpion. N'attendez pas plus longtemps pour mettre de nouvelles mesures en place, c'est maintenant qu'il faut se lancer, petit comme grand pas. Le tout aura des répercussions sur votre bien-être et votre vie sera améliorée.

Sagittaire

Pour les Sagittaires, cette période vous donne la poussée nécessaire pour raviver une passion mise de côté dans le domaine créatif. Vous serez également allumés par des histoires de coeur, les Sagittaires.

Bonne Nouvelle Lune!

