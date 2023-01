Accusée d'être une «Mean Girl», Hailey Bieber supprime une vidéo TikTok

Partager







Hailey a effacé une vidéo de son compte TikTok après une vague de commentaires haineux dans la section commentaires, concernant son comportement et celui de Kendall Jenner.

La publication est désormais disparue du compte de Hailey, mais, heureusement, la fille derrière le compte TikTok RiRi's Tea a conservé ladite vidéo qui a semé la controverse.

On peut y voir les mannequins Kendall Jenner, Hailey Bieber et leur amie Justine Skye faire du lipsync sur une chanson où on dit: «Je ne dis pas qu'elle le méritait, mais je dis que le timing de Dieu est toujours le bon».

Les trois jeunes femmes précisent qu'elles ne faisaient que passer du bon temps lors d'une sortie entre amies, mais les commentaires sous la vidéo sont plutôt tranchants. Plusieurs personnes ont suggéré que la vidéo visait quelqu'un, sans pourtant le (ou la) nommer.

Des critiques ont laissé entendre que les personnes visées étaient soit Selena Gomez, puisque la chanteuse a eu une longue relation avec Justin Bieber, le mari de Hailey, soit Tristan Thompson, l'ex-copain de Khloé Kardashian, la soeur de Kendall, dont la mère est morte subitement à Toronto la semaine dernière.

Photo AFP

Dans toute cette controverse, plusieurs personnes ont rapporté que le langage corporel de Kendall laissait croire à une attaque visée. Toutefois, Hailey a répliqué qu'elle et ses copines ne faisaient que s'amuser.

TikTok / Hailey Bieber

On ne sait pas qui dit vrai, mais on leur souhaite que cette histoire soit vite chose du passé.

