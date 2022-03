Découvrez avec qui les acteurs de Bridgerton sont en couple dans la vraie vie

Partager







Simon et Daphné? Anthony et Siena? Les histoires d'amour de nos séries nous font rêver et en tant que spectateurs, et on imagine toujours plus lorsque la chimie entre deux acteurs est au rendez-vous.

Tomber en amour sur un plateau de tournage est chose commune. Les acteurs passent beaucoup de temps ensemble, tournent des scènes intimes et les créateurs font tout pour accrocher avec une histoire d'amour qui se construit sous nos yeux.

Les acteurs de la série Bridgerton sont-ils aussi éperdument en amour dans la vraie vie qu'à l'écran? Découvrez tout ce que vous devez savoir.

Dans la première saison de Bridgerton, le Duc d'Hastings et Daphne Bridgerton vivent une histoire d'amour captivante.

L'acteur, lui, entretient une relation depuis un peu plus d'un an avec Emily Brown, une autrice et joueuse de soccer semi-professionnelle. Ils auraient ensemble acheté une maison à Londres.

Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton)

On a vu l'actrice à l'écran avec le Duc Simon Basset. Côté coeur, Phoebe est plutôt discrète depuis sa dernière relation connue. Elle a été en couple avec Pete Davidson pendant quelques mois. Ils ont fait quelques apparitions communes avant de finalement se séparer en 2021.

Depuis, on ne pourrait dire si l'actrice a retrouvé l'amour.

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Jonathan Bailey sera le bourreau des coeurs dans la seconde saison de Bridgerton.

Celui qui tiendra le premier rôle dans la saison deux dit qu'il a ressenti une grande pression à cacher son homosexualité pour jouer, même s'il a fait un coming out il y a plusieurs années. C'est l'une des raisons qui amène Jonathan Bailey a être très discret sur sa vie privée.

Il serait en couple avec James Ellis depuis un bon moment déjà, mais rien n'a été confirmé.

Simone Ashley (Kate Sharma)

Celle qui fera une entrée fracassante dans la seconde saison de Bridgerton comme la grande soeur Sharma est connue du public pour avoir interprété Olivia dans Sex Education.

Simone Ashley serait célibataire. Du moins, si elle est en couple, elle maitrise le jeu de la discrétion à merveille.

Nicola Coughlan (Penelope Featherington)

Désespérément en amour avec Colin Bridgerton dans l'histoire, libre comme l'air dans la vraie vie. L'actrice de 34 ans serait célibataire présentement.

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)

L'interprète d'Eloise est en couple depuis 2014 avec un ingénieur du son nommé Joseph. Ils se sont rencontrés dans un pub alors qu'il était avec sa mère.

Claudia se tient loin des réseaux sociaux alors il n'existe que de rares photos personnelles de la jeune femme en ligne.

Luke Newton (Colin Bridgerton)

Colin Bridgerton vit de tumultueuses histoires amoureuses à l'écran, promis en mariage puis désirant une grande liberté. Luke lui, est en couple avec une jeune actrice du nom de Jade Louise Davies depuis 2019.

Ruby Barker (Marina Thompson)

Le personnage de Marina a eu une relation hors mariage menant au scandale avec une grossesse. Dans sa vie personnelle, Ruby est plus sage et n'affiche aucune relation pour le moment.

Charithra Chandran (Edwina Sharma)

La nouvelle venue sera prise dans un triangle amoureux avec sa grande soeur et Lord Anthony dans la seconde saison de Bridgerton. La jeune actrice est plutôt nouvelle sur la scène publique et n'a pas dévoilé de relation amoureuse. Toutefois, certains détectives croient qu'elle est en couple puisqu'elle a parfois publié des looks pour une date night sur Instagram.

Ruby Stokes (Francesca Bridgerton)

La jeune soeur Bridgerton ne serait pas en couple dans la vie de tous les jours. Elle est très occupée sur des tournages toutefois. Elle prendra la vedette dans une série Netflix à venir: Lockwood & Co.

Découvrez tout sur la deuxième saison de Bridgerton juste ici!

D'autres vidéos sur vos séries favorites

s

: