Sydney Sweeney surprend dans une robe transparente qui ne couvre que le minimum

L’actrice de 25 ans ne cesse d’épater ses fans avec ses looks audacieux. Telle une vraie icône de la mode, Sydney Sweeney a adopté la tendance phare de 2023: la transparence. Choisissant un modèle funky, celle-ci nous prouve que les robes transparentes sont toujours à l’honneur.

C’est à la première du film Reality, à New York, que l’on a vu Sydney Sweeney dans une robe transparente des plus révélatrices. Habituée des looks de soirée originaux, l’actrice n’a pas fait exception avec cette tenue signée Schiaparelli. La robe noire, qui peut sembler simple par son choix de couleur, a eu l’effet d’une bombe auprès de ses fans.

Sydney a opté pour une robe noire de tissu transparent qui met en évidence ses abdominaux et ses longues jambes. Ne couvrant que le minimum de sa silhouette, des panneaux opaques à volants ont apporté une touche dramatique à l’ensemble.

Ces petites barres noires sont-elles un rappel à la censure, considérant que le film Reality traite d’informations classées secrètes? Si tel est le cas, on donne une note de 10/10 pour le souci du détail!

De dos, on remarque que le tissu opaque de la robe arrivait parfaitement au niveau des fesses, afin de cacher l’essentiel.

Ayant les épaules dégagées dans cette robe sans bretelles, l’actrice a laissé ses cheveux lousses, tombant en petites vagues délicates. Ce style estival a été complété d’un rouge à lèvres rose clair et d’un maquillage subtil, de type oeil de chat.

Ce n’est pas la première fois que Sydney ose la transparence. Celle-ci s’est amusée avec la tendance à plusieurs reprises, surprenant à chaque fois le public avec des looks à couper le souffle.

La jeune femme avait combiné ses tenues transparentes à une autre tendance controversée du moment: le «sans pantalons», qui a su faire tourner les têtes.

Qu'elle choisisse une option vestimentaire en mailles, en tulle ou en tissu transparent, Sydney sait révéler sa silhouette avec classe.

D’une grande assurance, Sydney Sweeney était particulièrement renversante lors de sa plus récente sortie, en optant pour cette robe transparente qui sort du lot.

