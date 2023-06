Addison Rae amène l'accessoire sexy de l'été à un autre niveau

Partager







Incarnant un personnage de jeu vidéo, la vedette de TikTok a publié un carrousel photo d'un look qui ne passe pas inaperçu.

Addison Rae se fait un peu plus discrète sur les réseaux sociaux depuis la dernière année, mais elle ne tombe pas dans l'oubli. Encore moins lorsqu'elle se présente avec un look qui nous laisse sans voix. Cette fois-ci, la jeune femme mélange plusieurs tendances parfaites pour l'été dans une tenue unique.

À première vue, on remarque le rose très Barbiecore de l'ensemble de la tiktokeuse. Cependant, plus on regarde son look, plus on remarque des détails qui crient l'été.

Soutien-gorge à découpes et volants en guise de haut, jupe vaporeuse ornée d'une rose, élément kitsch-chic du moment, Addison a tout bon, mais ça va plus loin.

Instagram / Addison Rae

Addison s'est laissée tenter par l'accessoire sexy de l'été, les chaînes. Elle souligne sa taille avec le bijou et elle en ajoute une pour agrémenter son décolleté et donner un air exotique à sa main. La combinaison est réussie, Addison est particulièrement sensuelle.

Story Instagram / Addison Rae

C'est une collaboration avec le jeu vidéo Final Fantasy qui lui a permis d'arborer un tel look. Parions que ce look d'Addison sera copié dans les festivals cet été!

