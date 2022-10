Addison Rae est en deuil et partage un hommage touchant

Partager







La star de TikTok Addison Rae a dédié une publication et des stories sur Instagram à son grand-père récemment décédé.

Dans un texte touchant, Addison écrit qu'« elle a tant de choses à dire que c'est difficile d'en faire du sens. » Elle décrit son grand-père comme un homme « assidu, réfléchi, aimant, discret, courageux, fort, patient et gentil. »

Addison poursuit. « Mon grand-père était un homme qui disait peu de choses, mais dont chaque mot était important. Il m'a appris que lorsqu'on brise quelque chose, on le répare mieux que ce qu'il était avant. Il m'a appris que d'être à l'écoute est aussi important que de parler. »

Elle ajoute « Une fois, mon grand-père m'a dit qu'à cause de moi, il n'abandonnerait jamais. Alors dès maintenant et pour toujours, à cause de lui, je n'abandonnerai jamais non plus. »

La proximité d'Addison et son grand-père Donald semblait prendre une grande place dans sa vie. La vedette de TikTok a su lui rendre hommage comme il se doit, entre autres avec des photos de scrapbook sur la vie de son grand-père.

On a même droit à une photo souvenir d'Addison bébé.

Dans les derniers mois, la famille d'Addison a vécu une tempête médiatique suite à un scandale exposant le père d'Addison. On apprenait aussi plus tard que la star s'était éloignée de ses parents dans la tourmente.

